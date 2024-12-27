財劃法三讀 國民黨從地方包圍中央搶聲量
財劃法三讀，民進黨總動員反對，國民黨不遑多讓，傳出國民黨中央也通令全台地方黨部與議會國民黨團合作，串連舉辦記者會，發動反攻號角，強化修法正當性。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，「是這個方向沒錯」，立院打下勝仗，且財劃法攸關地方發展，由議會發聲理由正當，中央地方互相輝映，促進地方發展。
財劃法上周三讀，藍白都認為打下一場歷史性重要勝仗，但民進黨從黨中央到地方輪番猛攻修法正當性，高雄市長陳其邁說是「劫貧濟富」、台南市長黃偉哲則認為說「北部吃肉、東部喝湯、南部連骨頭都啃得很辛苦」。
不甘重要法案被民進黨汙名化，國民黨串聯全台縣市議會，全力反攻，昨天包括桃園市議會、彰化縣議會國民黨團都舉行記者會表態支持財劃法。
今天新北市議會國民黨團也表態指出，地方自治真諦在於活用經費，自行決定地方大型建設的興建，才能讓地方發展更好，稅收更多把餅做大，批民進黨政府之所以造謠財劃法，是不想把貪汙的錢分給新北市民。
黃志雄表示，財劃法攸關地方縣市發展，各縣市經費變多，對地方政府，乃至於議員，都能為地方做更多事，大家基本上都非常支持，也希望能夠表達地方支持的態度，才會與議會合作。
黃志雄說，地方民意代表率先響應，支持法案，最後再回到地方議會強力監督預算使用情形，這才是正確的態度。
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