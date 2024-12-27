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財劃法三讀修正通過 嘉義縣明年將增120億元統籌分配款

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
財劃法三讀修正通過，嘉義縣議會國民黨團今天舉辦記者會，盼把餅做大，分配更公平、經費更穩定。記者黃于凡／攝影
財劃法三讀修正通過，嘉義縣議會國民黨團今天舉辦記者會，盼把餅做大，分配更公平、經費更穩定。記者黃于凡／攝影

立法院通過財政收支劃分法修法等三法，嘉義縣議會國民黨黨團今天舉辦「支持財劃法修正案把餅做大-分配更公平、經費更穩定」記者會，黨團書記長李國勝指出，未來嘉義縣一年將增加120億元統籌分配款，應該善加運用促進整體發展。

立委王育敏辦公室主任何博綸說，嘉義縣一年總預算約為332億，其中縣府自籌款只有38億元，中央統籌款約70億至80億元，另外200億元都是向中央爭取的一般型和計畫型補助，仰賴中央給錢，修正財劃法，才能落實地方自治精神，也符合世界主流的政府再造趨勢。

議員李國勝說，本來100元稅收中央會拿走75元，其餘25元由22縣市來分，嘉縣自籌財源占歲入比例較少，重大建設難拿出龐大配合款；現在調整為中央拿走65元，35元由22縣市來分，約成長10%，嘉義縣明年約可增加120億元統籌分配款，盼善加運用。

議員王啟澧說，財劃法牽涉到資源分配平均問題，造成在野黨縣市「討嘸食」，非常贊成財劃法重修，過去國民黨執政時，民進黨也認為要修財劃法，重修後中央給嘉義縣的稅收增加120億元，加上嘉義縣原有約300億元，對地方財政有很大幫助。

議員詹黃素蓮說，嘉義縣是農業縣，需要特別照顧，人口老化嚴重，弱勢縣市更需要照顧。議員簡嘉億說，財劃法25年未修訂，執政黨拿著錢不願下放地方，換了位置就換了腦袋，第一就是「貪」，第二就是「浪費」，讓同黨縣市花用，到選舉就變成散財童子。

何博綸也說，當初凍省就是為了符合「政府再造」的目的，本來要縮編中央預算，再將經費增加至地方，但凍省後，中央卻只把省府的財權拿走，事權卻丟回去地方，翁章梁提到員額不足是偷換概念，應先解決財權問題，不要再配合行政院偷換概念。

財劃法三讀修正通過，嘉義縣議會國民黨團今天舉辦記者會，議員李國勝盼把餅做大，分配更公平、經費更穩定。記者黃于凡／攝影
財劃法三讀修正通過，嘉義縣議會國民黨團今天舉辦記者會，議員李國勝盼把餅做大，分配更公平、經費更穩定。記者黃于凡／攝影
財劃法三讀修正通過，嘉義縣議會國民黨團今天舉辦記者會，立委王育敏辦公室主任何博倫認為應落實地方自治。記者黃于凡／攝影
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財劃法三讀修正通過，嘉義縣議會國民黨團今天舉辦記者會，議員王啟澧稱對地方財政幫助很大。記者黃于凡／攝影
財劃法三讀修正通過，嘉義縣議會國民黨團今天舉辦記者會，議員王啟澧稱對地方財政幫助很大。記者黃于凡／攝影

嘉義 財劃法

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