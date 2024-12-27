財劃法修正通過蘇花安延9年？ 花蓮綠憂心、藍批推託

財政收支劃分法修正案通過，綠營近日在社群媒體分享花蓮一些重大建設可能延宕，蘇花安將延後9年。藍營花蓮議員批評民進黨就是不肯做，找各種理由來推託；綠議員則說，財劃法修正若通過，明年無法按原預算時程做編列，就會延後，影響深遠，讓人憂心。

民進黨花蓮縣議會黨團張美慧最近在臉書分享圖卡，指國民黨財劃法大修惡，掏走中央3753億元，原訂2034年完工的蘇花安要再延長9年，並指傅崐萁斷了花蓮人民安全回家的路。

張美慧說，圖卡是民進黨中央黨部整理的，不只蘇花安，花東地區鐵路雙軌電氣化、台9線花東縱谷安全景觀大道，估計都要延後2、3年，這都是重要的交通建設，延宕對花蓮影響太深，讓她很憂心，才轉分享讓縣民知道。

綠營議員胡仁順表示，中央依時程編列預算，若新修正財劃法通過，明年度就沒有辦法照原預算、時程做編列，重大建設、前瞻計畫等原本有預先編列，但在原本預算不見這麼多的情況下，原本財政畫分被壓縮，自然工期就會延後。

國民黨花蓮縣黨部、縣議會黨團今天發聲支持財劃法修正案。對於綠營指蘇花安將延宕，黨團書記長吳東昇批評，民進黨就是不想做，才找理由推託。

他說，若當時蓋蘇花高，災難不會發生，「現在不做，以後付出的代價一定會更高」，希望民進黨不要再用各種理由阻擾地方縣市。

吳東昇表示，花蓮縣過去每年透過寫計畫，向中央爭取80到110億元補助，計畫寫得要死，會不會過也不知道。財劃法修正後，每年若多出160億元，有助地方建設，一些建設不用分段施工，一次性發包，也能一定程度節省公帑，花蓮縣議會審預算十分嚴格，從初期規畫設計、施工到工程結束都會持續追蹤。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，財劃法修正案對於台灣的財政體系、地方自治與國家整體發展，都有重要且深遠影響，執政的民進黨竟然唱反調，顯示缺乏治國能力及長治久安的眼光。

他表示，財劃法修正通過，讓資源平衡分配，財政較困難的地方可獲得更多支持，縮短城鄉發展差距；中央仍有至少9000億元可用，足夠支應全國性重大建設與緊急需求，地方建設效率也能提升。 民進黨花蓮縣議員張美慧在財劃法修正通過後，在臉書暢談花蓮現在的問題，其中一張圖卡表示蘇花安將延後9年。圖／翻攝張美慧臉書

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