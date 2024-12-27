支持財劃法把餅做大 新北議會藍黨團批民進黨抹黑治國
財劃法過關，引發綠營不滿，新北市議會國民黨團今天舉行記者會，痛批綠營只會不斷抹黑針，要求中央不要再欺騙人民，黨團強調，地方自治真諦在於活用經費，自行決定地方大型建設的興建，才能讓地方發展更好，稅收更多把餅做大，批民進黨政府之所以造謠財劃法，是不想把貪汙的錢分給新北市民。
今天記者會出席者包括黨團副書記長江怡臻、議員林國春、王威元、劉美芳、洪佳君及游輝冗。
江怡臻指出，民進黨新北市區域立委未在國會提出任何財劃法版本，國民黨提出的版本新北市將增加374億，雖人均是全國最低，已增加地方政府更多使用空間。她痛批行政院長的發言不當，財劃法通過後要地方政府自行面對天災地震純屬抹黑，只是不願將綠能弊案的錢用在讓全民更好的地方建設上。
林國春表示，民進黨許多民代都已不只連任一屆，反對財劃法是在欺騙新北市民，良心不會痛？未來新北財源增加374億，可以做更多地方建設照顧更多新北市民，他更提到，民進黨超徵5000億稅收，財劃法將3000億分給地方政府天經地義。中央購買軍備給錢卻銀貨兩訖都做不到，不如讓地方做主把餅做大。
劉美芳說，中央集權又集錢一把抓，這次0403大地震，以新北還有災害補助金為由拒絕了新北市申請的補助，這是非常不合理的事情，中央沒有財政紀律，不管新北的死活。風災不用救嗎？農民不用農損補助嗎？新北市增加的374億與全國總預算相比根本是杯水車薪，如治水預算8800億，特別預算疑點重重，過去南部縣市前瞻預算要五毛給十塊，現在卻恐嚇情勒民眾，令人感到遺憾。
王威元則說，每當地方重大建設的剪綵，民進黨議員都不忘積極收割，面對財劃法修正卻連忙反對，一邊阻擋建設一邊收割，這就是民進黨的雙標。
洪佳君表示，財劃法是不分地方中央都要面對的議題，本來就應該要修，新北市議員都責無旁貸應該支持財劃法。她並質疑現行財劃法的不公平不需要調整嗎？財劃法難道不該與時俱進嗎？
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