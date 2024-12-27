支持財劃法把餅做大 新北議會藍黨團批民進黨抹黑治國

財劃法過關，引發綠營不滿，新北市議會國民黨團今天舉行記者會，痛批綠營只會不斷抹黑針，要求中央不要再欺騙人民，黨團強調，地方自治真諦在於活用經費，自行決定地方大型建設的興建，才能讓地方發展更好，稅收更多把餅做大，批民進黨政府之所以造謠財劃法，是不想把貪汙的錢分給新北市民。

今天記者會出席者包括黨團副書記長江怡臻、議員林國春、王威元、劉美芳、洪佳君及游輝冗。

江怡臻指出，民進黨新北市區域立委未在國會提出任何財劃法版本，國民黨提出的版本新北市將增加374億，雖人均是全國最低，已增加地方政府更多使用空間。她痛批行政院長的發言不當，財劃法通過後要地方政府自行面對天災地震純屬抹黑，只是不願將綠能弊案的錢用在讓全民更好的地方建設上。

林國春表示，民進黨許多民代都已不只連任一屆，反對財劃法是在欺騙新北市民，良心不會痛？未來新北財源增加374億，可以做更多地方建設照顧更多新北市民，他更提到，民進黨超徵5000億稅收，財劃法將3000億分給地方政府天經地義。中央購買軍備給錢卻銀貨兩訖都做不到，不如讓地方做主把餅做大。

劉美芳說，中央集權又集錢一把抓，這次0403大地震，以新北還有災害補助金為由拒絕了新北市申請的補助，這是非常不合理的事情，中央沒有財政紀律，不管新北的死活。風災不用救嗎？農民不用農損補助嗎？新北市增加的374億與全國總預算相比根本是杯水車薪，如治水預算8800億，特別預算疑點重重，過去南部縣市前瞻預算要五毛給十塊，現在卻恐嚇情勒民眾，令人感到遺憾。

王威元則說，每當地方重大建設的剪綵，民進黨議員都不忘積極收割，面對財劃法修正卻連忙反對，一邊阻擋建設一邊收割，這就是民進黨的雙標。

洪佳君表示，財劃法是不分地方中央都要面對的議題，本來就應該要修，新北市議員都責無旁貸應該支持財劃法。她並質疑現行財劃法的不公平不需要調整嗎？財劃法難道不該與時俱進嗎？

新北市議員江怡臻痛批行政院長要地方政府自行面對天災地震純屬抹黑，只是不願將綠能弊案的錢用在讓全民更好的地方建設上。記者葉德正／攝影

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