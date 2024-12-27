台南藍營挺財劃法修正案 基進議員持「挑戰書」踢館爆發衝突

台南市議會國民黨團今天召開記者會支持「財劃法」修正案，台灣基進議員李宗霖突然手持「挑戰書」現身要求公開辯論，雙方爆發口角衝突，對罵不要臉等，國民黨議員盧崑福要求李宗霖尊重黨團，除高喊警衛進來將他抓出去，後來更自己上前和李宗霖發生肢體推擠，在李宗霖被推出議場後才結束衝突歷時約5分鐘。

台南市議會國民黨團上午在議會小簡召開「支持財劃法修正案」記者會，有副書記長盧崑福、議員許至椿及方一峰出席，李宗霖卻在開會前衝進會議室，痛斥「藍白聯手滅府城」並質問國民黨支持這樣的財劃法嗎？盧崑福要他尊重黨團記者會，李宗霖再反斥「國民黨有尊重過台灣人民嗎？」，立法院鎖起來不讓人討論。

李宗霖要求國民黨接下挑戰書，找時間邀第三公正方進行公開辯辦，盧崑福大聲斥罵他不要臉，李宗霖仍要求接下挑戰書，要國民黨中央尊重台灣人，並質問「為什麼立法院不讓人家討論？」，「國民黨議員為何要接受這樣的財劃法？」

此時盧崑福大聲呼叫警衛將他抓出去，李宗霖仍高喊「找時間公開公平辯論」，盧崑福罵他一點尊重都沒有，要他不要再作秀了，許至椿說各人都有立場意見，希望彼此尊重；李宗霖還是怒斥，立法院連討論的機會都沒有，也沒有給地方討論機會，他說進市議會2年都尊重國民黨，但這次要這樣搞台南，他真的「凍未條」。

盧崑福再斥責他不要臉天下無敵，李宗霖回擊天下無敵是國民黨，來台灣就亂搞到現在，現在還通敵，高聲大喊「賣國」，盧崑福就坐不住從台上衝下來，與李宗霖發生推擠，在場人士一陣驚呼，議會警衛和議長室主任曾耀德趕忙上前勸阻，現場多人也勸說不要這樣，盧崑福等一路把李宗霖擠出會場，才結束衝突。

盧崑福等說，立法院日前三讀通過方政府統籌分配稅款增加3757億元，有什麼不好，民進黨刻意抹黑、扭曲，台南、高雄、屏東縣市不斷聲稱修法後對他們不公平，台南市長黃偉哲說，「台北吃肉，我們只能喝湯、啃骨頭」，事實上，修法後，高雄市將增加245億元、台南市增加163億元，相信可以改善地方困境，呼籲民進黨不要因賴清德總統綁樁籌碼減少，就開始扭曲財劃法通過的價值及意義。

台灣基進台南市議員李宗霖（左）衝進國民黨團記者會，與黨團副書記長盧崑福發生口角衝突。記者吳淑玲／攝影 台灣基進台南市議員李宗霖（穿白衣者）與國民黨團副書記長盧崑福發生推擠衝突。記者吳淑玲／攝影 台灣基進台南市議員李宗霖（左）衝進國民黨團記者會，與黨團副書記長盧崑福發生口角衝突。記者吳淑玲／攝影

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