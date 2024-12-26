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修財劃法害國防預算少800餘億？ 國民黨：賴清德總統少玩陰謀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院通過「財劃法」修正案，國防部表示國防預算可能刪減約800餘億元。聯合報系資料照
立法院通過「財劃法」修正案，國防部表示國防預算可能刪減約800餘億元。聯合報系資料照

立法院三讀財政收支劃分法，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，國防部表示，國防預算可能刪減約800餘億元。國民黨今天表示，國防需要一個清廉、務實的政府，不是只會製造謊言、濫用預算的政黨。呼籲賴清德總統少玩陰謀，多點良心。

國民黨表示，他們推動財劃法修正，明明是將中央超徵或財政賸餘投入地方建設，為地方政府提供更多資源，改善民生與基礎建設。然而，民進黨卻胡亂散播恐嚇式的謠言，聲稱修法會削弱國防預算，難道是害怕自己無法再掌控「綠色金庫」？

國民黨指出，按照此次財政劃分法的改革，將有3753億元投入地方性建設，然而我國近年財政統計，每年中央政府有將近2500億至5000億元沒花完的財政賸餘，今年更估計將超徵5100億元。因此，國防部擔心800億的國防預算，也都不應該會受到影響；甚至財劃法改革，還錢於地方政府也對國防大有裨益，未來地方政府才有可能有餘力投資地方民防的相關計畫。

國民黨質疑，明明中央政府近年有錢花不完，若真如國防部擔心的國防預算，恐怕真正恐怖的真相只有一個，是賴清德作為三軍統帥打算優先放棄國防安全。國民黨絕對支持國防建設，防禦中華民國的決心，更認同國防應是政府的核心支出之一，該花的一毛都不能少。

國民黨批評，反觀賴清德與民進黨動不動就恐嚇民眾「財劃法會毀滅國家」、「軍購會停擺」，難道民進黨政府是想放棄國防，掩蓋自己過去濫用預算的事實嗎？

國民黨舉例，民進黨濫用人民公帑事蹟，包括200億元成立數發部卻開發點麵線系統、近15億元養特定媒體與網軍側翼，以及花5000萬元勞工救命錢開演唱會、拍宣傳片。

國民黨強調，地方建設與國防預算根本不衝突，賴清德如果真的有心強化國防，就應該拿出行動，把錢花在該花的地方，提出民進黨版本的財劃法修正案，而不是用謊言來打壓合理的財劃法修正案。國民黨支持強化國防，但絕不容許政府用國防預算當政治工具，更不允許民進黨再用國家資源玩金錢遊戲。

國民黨強調，地方建設與國防預算根本不衝突，賴清德如果真的有心強化國防，就應該拿出行動，把錢花在該花的地方，提出民進黨版本的財劃法修正案，而不是用謊言來打壓合理的財劃法修正案。圖／國民黨提供
國民黨強調，地方建設與國防預算根本不衝突，賴清德如果真的有心強化國防，就應該拿出行動，把錢花在該花的地方，提出民進黨版本的財劃法修正案，而不是用謊言來打壓合理的財劃法修正案。圖／國民黨提供

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