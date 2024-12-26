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財劃法修正 原民會：嚴重衝擊原鄉建設

中央社／ 台北26日電

立法院20日三讀修正財政收支劃分法。原住民族委員會指出，114年度預算扣除法律義務支出後，將減少4成經費。原民會主委曾智勇Ljaucu Zingrur表示，將嚴重衝擊原鄉建設。

原民會發布新聞，曾智勇表示，財劃法修正影響機關運作，更將會嚴重衝擊原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所財政，成為「財政孤兒」，並影響地方建設發展。

曾智勇說明，因為114年度預算約新台幣123.8億元，扣除原住民老人年金、健保保費補貼等法律義務支出52.6 億元，以及支應原住民保留地禁伐補償的相關經費，再依新財劃法規定試算扣減4成預算後，原民會能補助原住民族地區地方建設、服務族人及照顧長者的經費僅剩14.5億元。

曾智勇說，原民會補助辦理原住民族地區的重大民生建設，將因此直接受到衝擊，這些受影響建設包含部落聯外道路改善、聚會所興建、照顧脆弱家庭、房屋修繕整建、部落環境改善等。

另外，曾智勇說，原民會執行辦理的國立原住民族博物館、原住民族語言傳播大樓等重大興建工程，也會因為預算大幅縮減，必須重新規劃調整，將影響後續營運期程，勢必阻礙原民文化保存、語言發展及傳播等工作的落實。

原住民族 原民會 曾智勇 財劃法

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