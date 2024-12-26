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財劃法修法明年預算少21.5億 退輔會指衝擊榮家照顧品質

中央社／ 台北26日電
退輔會主委嚴德發。聯合報系資料照
退輔會主委嚴德發。聯合報系資料照

國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，114年度預算受財劃法修法影響，將配合減列新台幣21億5182萬元，受影響的施政項目，包括衝擊各榮家分院收住就養榮民質量，偏鄉醫療則因資源不足大幅減少長照服務。

退輔會晚間指出，退輔會民國114年度預算受財劃法修法影響，依行政院主計總處評估，各部會通刪比率28%，退輔會預算將配合減列21億5182萬元。

退輔會說明，重大影響施政項目包括因經費不足，衝擊各榮總分院收住就養榮民質量；另在地偏鄉社區醫療因資源不足，大幅減少相關長照服務。

退輔會也提到，針對榮家照護人員待遇，114年度原預劃調增照服員薪資，因經費不足，影響人員招募及勞工權益保障；退除役官兵水電優待，將因財源限縮減少補助額度。

榮民 財劃法 退輔會

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