財劃法修法明年預算少21.5億 退輔會指衝擊榮家照顧品質
國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，114年度預算受財劃法修法影響，將配合減列新台幣21億5182萬元，受影響的施政項目，包括衝擊各榮家分院收住就養榮民質量，偏鄉醫療則因資源不足大幅減少長照服務。
退輔會晚間指出，退輔會民國114年度預算受財劃法修法影響，依行政院主計總處評估，各部會通刪比率28%，退輔會預算將配合減列21億5182萬元。
退輔會說明，重大影響施政項目包括因經費不足，衝擊各榮總分院收住就養榮民質量；另在地偏鄉社區醫療因資源不足，大幅減少相關長照服務。
退輔會也提到，針對榮家照護人員待遇，114年度原預劃調增照服員薪資，因經費不足，影響人員招募及勞工權益保障；退除役官兵水電優待，將因財源限縮減少補助額度。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言