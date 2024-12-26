快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

高市議員財劃法互槓 藍批一直抹黑、綠指立法低劣

中央社／ 高雄26日電

國民黨多名高市議員今天批民進黨提不出自己版本財劃法修法，反而一直抹黑國民黨，或想把國民黨立委柯志恩當沙包打；民進黨高市議會黨團總召江瑞鴻反批國民黨惡修財劃法，立法過程低劣。

國民黨高市議員許采蓁、白喬茵、陳麗娜今天下午召開記者會，陳麗娜表示，國民黨提出財劃法修法後，為高雄爭取多了新台幣245億元，民進黨如果認為不公平但始終提不出版本，反而一直抹黑國民黨，令人感到不解。

白喬茵表示，財劃法投票當天，民進黨8席高雄立委中有3席不見，呼籲民進黨若對國民黨財劃法有任何意見，明年2月立法院開議後趕快排案，否則只是想要打假球，或只是想把可望代表國民黨參選高雄市長的柯志恩當沙包打。

許采蓁表示，民進黨過去都曾宣示財劃法應要修法，但這次卻群起反對，是換了位置換了腦袋，活成自己討厭的樣子。

對此，江瑞鴻回應表示，國民黨惡修財劃法，立法過程低劣，3分鐘出財政委員會，過程沒有討論；民進黨高市議會黨團幹事長鄭孟洳說，今天紛爭的起始不是修正財劃法，而是國民黨沒有充分討論強行通過惡法。

民進黨高雄市議會黨團書記長李雨庭說，現在財劃法修正的結果，導致中央因遭藍白掏空沒錢建設時，地方發展也連帶受影響，像高雄正在全力衝刺的捷運黃線、捷運小港林園線，甚至將來的高鐵南移屏東等，都可能因中央沒有預算導致延宕。

民進黨高市黨部主委黃文益說，不論國民黨如何狡辯，都無法改變這次藍白力推的財劃法修惡，就是一個對南部縣市充滿惡意歧視的法案，國民黨掏空中央財政的結果，只會排擠計劃型補助款，增加地方自籌壓力。

財劃法

延伸閱讀

高雄藍綠為財劃法互嗆 藍不滿柯志恩被當沙包打

指綠委封殺劉靜怡幫王義川出氣 柯志恩：在演哪齣？

影／陳其邁轟藍修財劃法蠻橫 柯志恩反諷「綠搞得大家都錯亂」

綠營不開心 柯志恩回嗆：陳其邁及8立委為何不提版本

相關新聞

高雄藍綠為財劃法互嗆 藍不滿柯志恩被當沙包打

財劃法吵不休，高雄市長陳其邁連番砲轟國民黨，並率領四縣市首長北上開記者會。國民黨高市黨部今天開記者會反擊，批評民進黨把柯...

財劃法大改導致中央與地方政策多軌 林靜儀：恐醫療不平權

立法院三讀通過修正財劃法，將衝擊中央施政規畫，衛福部次長林靜儀今天出席「第21屆國家新創獎授獎典禮」時表示，中央與地方政...

新版財劃法衝擊中央財政預算 政院擬提覆議

立法院會日前三讀財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，行政院發言人李慧芝26日表示，「財劃法」對行政團...

新版財劃法爭論不休 桃園藍營力挺修法

財劃法修正案日前三讀通過，但藍綠至今爭論不休。由於民進黨批「惡修」，桃園市議會國民黨團今開記者會，強調多年不公不義終於平...

立院通過財劃法修法 林佳龍：明顯衝擊外交工作

立法院日前三讀修正通過財劃法，外交部長林佳龍今天表示，以明年度預算為例，外交部受影響的預算將有新台幣65億元，明顯直接衝...

綠齊批財劃法修正 藍委：遺憾民進黨不願下放錢權

立法院日前三讀通過財劃法修正案，國民黨立委盧縣一今日表示，這次的財劃法修正，讓全國近3分之2地方政府能有超過百億以上的經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。