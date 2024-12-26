高雄藍綠為財劃法互嗆 藍不滿柯志恩被當沙包打

財劃法吵不休，高雄市長陳其邁連番砲轟國民黨，並率領四縣市首長北上開記者會。國民黨高市黨部今天開記者會反擊，批評民進黨把柯志恩當沙包打，卻始終提不出自己的版本，表決時高雄民進黨立委跑去跟派系大老吃飯，有人說身體不舒服隔天還能玩變裝，根本是打假球。

民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻反擊說，國民黨惡修財劃法，立法過程低劣，3分鐘出財政委員會，過程沒有討論，直接封殺民進黨立委提出的版本，「打假球專業」國民黨第二，沒人敢講第一，柯志恩才是假球王跟跳票王。

國民黨議員陳麗娜、許采蓁及白喬茵今天下午在高雄市黨部開記者會。陳麗娜表示，很多地方經費仰賴中央補助，如鋪紅磚道、建築物修繕等建設，沒有一條不需要依賴中央，若計畫寫不好錢給太少，中央對城市不夠好或沒有特別愛戴，請問錢要從何而來？沒有一個城市可以按照自己的節奏建設城市，國民黨版本讓全台增加3745億元經費，回歸地方自治哪裡不好？

白喬茵說，財劃法25年沒修，民進黨已經換三任總統，財劃法依舊靜靜躺在旁邊，民進黨不敢碰、自己擺爛卻去指責願意改革的國民黨；陳其邁抱怨沒徵詢地方意見，事實上今年6月立法院財政委員邀集各縣市到立法院討論，22縣市去17個，陳其邁是六都唯一缺席的首長，「財劃法若在你心裡如此重要，為何您是唯一缺席的首長？」

許采蓁提到，民進黨立院黨團總召柯建銘說財劃法修法是民進黨第一優先法案，但這次民進黨卻群起反對，難道換位置就換腦袋，民進黨終於活成自己最討厭的樣子，陳市長打臉當年的陳委員嗎？此外，黃捷說國民黨對財劃法的論述是詐騙集團話術，但許智傑、邱志偉投票時跑去找派系大老吃飯，邱議瑩說身體不適，隔天卻跟其他立委快樂玩變裝，吃飯的吃飯、早退的早退， 未來接班人一個比一個不爭氣，請民進黨不要再當詐騙集團。

白喬茵呼籲，民進黨若對於國民黨的財劃法有任何意見的話，明年2月立法院開議後趕快排案審查，除非民進黨從頭到尾只是想要打假球，只是想把國民黨立委柯志恩當成免費的沙包一直打。

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