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財劃法大改導致中央與地方政策多軌 林靜儀：恐醫療不平權

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部次長林靜儀今天出席「第21屆國家新創獎授獎典禮」時表示，財劃法大改，中央與地方政策多軌，影響民眾健康權益。記者吳康瑋／攝影
衛福部次長林靜儀今天出席「第21屆國家新創獎授獎典禮」時表示，財劃法大改，中央與地方政策多軌，影響民眾健康權益。記者吳康瑋／攝影

立法院三讀通過修正財劃法，將衝擊中央施政規畫，衛福部次長林靜儀今天出席「第21屆國家新創獎授獎典禮」時表示，中央與地方政策不一致，恐影響國人健康權益，包括癌症治療、健康促進、疾病個案管理等，如果有些縣市沒預算或不執行福利政策，恐加劇醫療不平權。

林靜儀表示，政府注重國人健康，希望至2030年時，台灣的癌症死亡率能減少三分之一，因此成立「百億癌症新藥基金」，也持續挹注資源推動癌症防治。在癌症新藥基金部分，是由行政院先撥特別公務預算，所以如果能夠挪用或提供給衛福部的資源變少，不排除百億癌症新藥基金會受到影響。

林靜儀指出，在今年新創獎中，看到許多新藥、新醫材已實際應用到臨床，站在衛福部立場，也希望能夠盡速收載對民眾有利的創新研發。不論是後續納入健保，或用其他特殊基金來支應，都跟行政院能夠撥多少預算有關。因此，她呼籲立法院能夠好好考量，維護民眾最大權益。

除了百億癌症新藥基金，林靜儀強調，有一些比較不容易得到資源的業務，例如地方心理衛生中心、兒童健康相關專案等。醫事司也有一些專案是由中央統籌及撥錢，請各地方政府協助，執行過程有一定的標準，達到全國一致。

林靜儀憂心，未來在中央預算不足的情況下，這些業務回到地方、由地方編列預算，可能規則不統一，甚至因預算不足而取消某些服務，可能無法達到均衡發展，龐大的醫療與社福都會受到影響。

財劃法

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