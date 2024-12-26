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新版財劃法衝擊中央財政預算 政院擬提覆議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院會日前三讀財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，行政院發言人李慧芝26日表示，「財劃法」對行政團隊影響嚴峻，提出覆議機率高。不過，截至截稿前政院尚未收到「財劃法」修正案公文，僅收到「憲法訴訟法」。

李慧芝主持院會後記者會時轉述指出，院長卓榮泰表示，三法對國家五院憲政體制、人民權益有重大影響，對中央財政影響更是嚴重。目前行政院僅收到憲法訴訟法部分修正條文公文，其他兩案收到後將以非常謹慎的態度，站在行政院憲政機關的立場上，維護五院體制運作，並捍衛國民公民權、罷免權，研擬三法救濟。

卓榮泰指出，財劃法只處理分錢，卻沒有分責任，「只談錢不談權責」，是修法中很大缺失，不只3,753億的問題，他請各首長透過管道向社會大眾說明預算執行衝擊。財劃法在沒有詳細計算下倉促通過，所造成的困難。「我們希望讓中央政府保有適度財政力來做彈性運用和調配，我們仍希望可以力挽狂瀾，導回正軌。」

外界關心新版財劃法是否影響2025年中央政府總預算案？李慧芝說明，理論上，總預算11月底即需審查完畢，希望立法院盡快完成審議，讓國家順利運作，因為像軍公教調薪也是新增預算，總預算案若沒有通過，這部分就沒有辦法即時上路。

李慧芝也說，因為「財劃法」修法沒有明定施行日期，是最大爭點，也是政院認為窒礙難行的地方，所以要提出救濟，希望可以順暢實施政府施政，政院會依照一切憲政手段提出救濟，讓施政回到正軌。

由於憲訴法提出覆議的期限到1月2日，行政院傾向與司法院討論後先提覆議，若遭立院否決，將在總統公告新法後3天內，搶在法案正式生效前聲請釋憲、提暫時處分；選罷法、財劃法傾向採相同路徑，但因時間因素，三案可能拆分處理，由於財劃法直接衝擊中央財政，提覆議機率高。

財劃法

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