綠批財劃法修法重北輕南 藍：綠執政縣市增711億元

民進黨縣市首長批評財劃法修法重北輕南、惡化城鄉差距。國民黨立法院黨團今天表示，財劃法讓綠營執政的5縣市增加新台幣711億元，且大大縮短城鄉差距，六都增加60%，非六都增加170%。民進黨稱修法前的版本是最好的，那麼現在綠營執政縣市增加金額根本是零。

民進黨秘書長林右昌25日與黨籍縣市首長陳其邁、黃偉哲、翁章梁、周春米、陳光復召開記者會，批評財政收支劃分法修法重北輕南、惡化城鄉差距；黃偉哲說明，無意挑起南北戰爭，也不願變成縣市資源爭奪戰，但這是「政客巧取豪奪、作賤南部」。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨立委陳玉珍、賴士葆、李彥秀等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

王鴻薇表示，無論民進黨縣市首長或民代，如何指責、比較財劃法修正後的財源分配，仍舊是在野黨在為全國各縣市爭取，反觀民進黨政府或立委非但沒有提出版本，還在審查投票表決時，民進黨4位立委缺席落跑沒有參與表決。

王鴻薇指出，無論民進黨縣市首長、黨籍立委講得再多，梗圖做得再多，沒有任何一位幫自己的縣市爭取一毛錢，反而對財劃法修正結果說三道四。

陳玉珍表示，台南市、高雄市、屏東縣不斷聲稱修法後對他們不公平。事實上，中央給地方財源有統籌分配款、一般性補助款、計畫性補助款，在野黨修訂財劃法的公式分配，在垂直分配部分，將原本7：3修正為6.5：3.5；水平分配則各縣市按各項標準與權重來分配。

陳玉珍指出，財劃法修法前，高雄市拿500億元，六都排名第3；台南市拿322億元，排名第6。修法後，高雄市、台南市排名不變，高雄市增加245億元、台南市增加163億元。既然行政院長卓榮泰說現行的財劃法是最好版本，為何高雄市、台南市不向卓榮泰抗議。

陳玉珍表示，近5年一般性補助款拿最多的縣市，第一名是屏東縣、第二名台南市或高雄市，民進黨執政下綠營縣市拿的補助款都高於藍營執政縣市。財劃法修正後，非但沒有虧待南部各縣市，還不分藍綠保障一般性補助款一毛都不能少。

賴士葆表示，財劃法修正通過，大大縮短城鄉差距，六都增加60%，非六都增加170%，地方從中拿到最多是統籌分配和補助款；補助款又分一般和計畫。在過去5年內，高雄市拿到的補助款不是第一就是第二，台北市永遠都排第五，換句話說，桌榮泰口中現在的財劃法是最好的版本，是獨厚綠營執政縣市的版本，台北市首都永遠排在第五，高雄市永遠是第一。

李彥秀指出，綠營縣市首長共同召開記者會，是非常荒謬的舉動，修正後的財劃法讓綠營執政的5縣市增加711億元，難道綠營縣市長不要，民進黨區域立委不要嗎，修法前不提出任何版本，又稱修法前的版本是最好的，那麼現在綠營執政縣市增加金額根本是零。

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