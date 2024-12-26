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新版財劃法爭論不休 桃園藍營力挺修法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團力挺財劃法修正案。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團力挺財劃法修正案。記者陳俊智／攝影

財劃法修正案日前三讀通過，但藍綠至今爭論不休。由於民進黨批「惡修」，桃園市議會國民黨團今開記者會，強調多年不公不義終於平反一點，無黨聯盟總召李家興也說修法對於桃園是「遲來的公道」。

民進黨昨開記者會，黨秘書長林右昌與黨籍縣市首長陳其邁、黃偉哲、翁章梁、周春米、陳光復等人批修法重北輕南，惡化城鄉差距，結果只會造成更多不公；國民黨駁斥此說法，強調修法才是公平正義。

桃園市議會國民黨團總召徐玉樹表示，桃園9年來上繳中央稅額近2兆元，工業及服務業生產總額也超過4.8兆元，但分配統籌分配稅款及一般性補助款長年六都吊車尾，淪二等公民，地方期待修法已久。

國民黨市議員舒翠玲表示，財劃法修訂早在前縣長呂秀蓮、前市長鄭文燦任內就討論過，鄭還帶隊北上反映此事，修法是人民心之所向，綠營不該換了位置換了腦袋；同黨議員張碩芳說，桃園雖然修法後能分配到259億元，但統籌分配稅款還是六都倒數第二，還是不足，競爭力有待提升。

藍營議員林政賢、周玉琴與劉熒龍等人強調賴清德執政前也喊過修法，社會需要端正視聽，無端恐嚇只會傷害人民；議員李柏坊、簡志偉則說桃園欠缺建設，有失「國門」之名，需要有更多經費建設改變。

無黨聯盟總召李家興表示自己當了30多年民意代表，從呂秀蓮當縣長時代就提修法，為此也包圍過財政部，但一直沒有獲得良好回應，現在修法過關，是「遲來的公道」，但與理想還有距離，統籌分配稅款還是六都倒數第二。

桃園市議會國民黨團力挺財劃法修正案。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團力挺財劃法修正案。記者陳俊智／攝影

財劃法

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