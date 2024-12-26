政院：財劃法修正嚴重衝擊中央財政 覆議機率高

因應立法院三讀通過修正財劃法等3法，行政院發言人李慧芝今天表示，財劃法對行政團隊影響嚴峻，提出覆議機率高；與司法院討論後，會在覆議期限、明年1月2日前決定是否針對憲訴法提出覆議；至於選罷法，會等收文後跟相關部會研議因應手段。

財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文日前三讀通過，行政院長卓榮泰第一時間認為窒礙難行，表態將尋求救濟手段，各界關注行政團隊會如何選擇救濟措施。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，卓榮泰會中表示，3法嚴重影響國家憲政體制、中央財政，以及民眾權益，目前行政院已經收到憲法訴訟法修正條文，另外兩案尚未收到，收到後將以嚴謹審慎態度，站在行政院作為憲政機關的立場上，維護五院體制運作，捍衛民眾公民權罷免權，研擬救濟手段。

卓榮泰批評，財劃法修法只談錢不談權責是修法的大疏失，這不只是中央須釋出新台幣3753億元的問題，而是部會首長得針對預算執行問題，透過管道向社會大眾清楚說明，財劃法在沒有經過詳細計算下匆促通過會造成困難。

他說，中央政府希望保有適度財政力，做彈性運用跟調配，因此將努力力挽狂瀾，導回正軌。

談到選罷法修法，卓榮泰說，當國會民意代表通過對自己利益身分保障的法案時候，是否符合民眾跟民意代表之間所訂下的民主契約，是否符合憲政精神，以及民眾行使罷免權會受到何種限制都須說明。

他也提到，按照新的憲法訴訟法，加上國會未能同意任何一位大法官人選，將造成司法院無法運作，等同廢掉司法院重大功能，基於上述理由，行政院會站在應有的立場跟角度，維護各項權益，至於會針對哪些法案提出覆議，待收到法案公文後，會邀集專家學者進一步研議。

媒體追問，如果財劃法今年度沒有生效，是否就不會影響正在審查中的明年度中央政府總預算案，李慧芝說，立法院理論上11月底需將明年度總預算案審查完畢，希望立法院盡快完成審議讓國家順利運作，因為像是軍公教調薪也是新增預算，總預算案若沒有通過，這部分就沒有辦法即時上路。

至於財劃法是否衝擊明年度總預算案，李慧芝說，這就是最大爭點，因為財劃法修法沒有明定施行日期，這就是政院窒礙難行的地方，所以要提出救濟，希望政府施政可以完整順暢實施，政院會依照一切憲政手段提出救濟，讓施政回到正軌。

對於3案收到時間以及衝擊不一，救濟手段是否拆分處理，李慧芝會後接受媒體詢問時表示，財劃法對行政團隊影響嚴峻，提出覆議機率高，但得等收到條文後才能全盤研議；再來憲訴法須與影響最嚴重的司法院共同溝通，一定會在覆議期限、明年1月2日前做出是否覆議的決定；選罷法也得等收到後再來跟相關部會溝通、研議因應手段。

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