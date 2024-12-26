立院通過財劃法修法 林佳龍：明顯衝擊外交工作

立法院日前三讀修正通過財劃法，外交部長林佳龍今天表示，以明年度預算為例，外交部受影響的預算將有新台幣65億元，明顯直接衝擊外交工作。國際組織交流、友邦合作計畫及駐外館處的運作，都會連帶受到影響。

立法院日前三讀修正通過財劃法，中央必須釋出3753億元給地方。立法院外交及國防委員會今天審查「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」、「中華民國政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約」、「中華民國政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約」等案。

林佳龍列席備詢時指出，外交部明年度歲出預算編列319億元，扣除法律義務支出84億元，若再依總預算刪減比率達28%來計算，外交部受影響的預算將有65億元，明顯直接衝擊外交工作。

林佳龍表示，特別是在國際組織交流，還有跟友邦的合作計畫，尤其是包括駐外館處的一些運作，當然也都會連帶受到影響。

民進黨立委林楚茵指出，立法院財政委員會召委、國民黨立委陳玉珍要求重新編訂評估政府預算。林佳龍表示，外交工作一日不能停，現在已是年底，因為預期心理、預算的不確定性，很多規畫或很多要洽商的事情，就沒辦法展開，因為公務員是依法行政，所以即使是延後去重新編列，一拖半年，政務會受到很大的影響。

對於立法院長韓國瑜率團參加美國新任總統川普就職典禮的行程安排，林佳龍會前受訪時表示，相關行程都持續在順利規畫。

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