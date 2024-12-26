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綠齊批財劃法修正 藍委：遺憾民進黨不願下放錢權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
高雄市長陳其邁（左三）、台南市長黃偉哲（左一）、嘉義縣長翁章梁（右二）、屏東縣長周春米（右一）、澎湖縣長陳光復（右三）等民進黨縣市長在民進黨秘書長林右昌（左四）、民進黨發言人吳崢（左二）陪同下舉行記者會，反對財劃法修正案不公。記者潘俊宏／攝影
高雄市長陳其邁（左三）、台南市長黃偉哲（左一）、嘉義縣長翁章梁（右二）、屏東縣長周春米（右一）、澎湖縣長陳光復（右三）等民進黨縣市長在民進黨秘書長林右昌（左四）、民進黨發言人吳崢（左二）陪同下舉行記者會，反對財劃法修正案不公。記者潘俊宏／攝影

立法院日前三讀通過財劃法修正案，國民黨立委盧縣一今日表示，這次的財劃法修正，讓全國近3分之2地方政府能有超過百億以上的經費挹注，地方更能去開展各類建設、支應社福及教育等經費、提高其財政自主性。遺憾民進黨政府，不願錢權下放，只因為地方政府多是藍營的縣市首長。

面對民進黨的中央及地方首長、各級民意代表鋪天蓋地的批評，盧縣一說，除了民國109 年適逢新冠疫情，國內、外等主、客觀因素及政府當時進行了許多紓困、稅賦緩徵、減免舉措，所以該年度稅收遭致影響外。但自110年到112年，這三年來，政府每年平均超徵逾4千多億，111 年稅收更超徵5千2百多億，為史上最高；而113年推估，台灣有可能又創下史上最高或次高的稅收超徵紀錄。這就是最好修正財劃法的時刻。

盧縣一說，從88年財劃法修正至今，已逾25年，當初高喊要修法的人，有的已經當總統、當縣市首長了，但民進黨從105年起執政近9年，都不願提修法版本，背棄當年理念，讓地方財政苦哈哈，國民黨在取得國會多數後，勇於任事、承擔，這是一種改變，也是契機。

針對民進黨的立委亦不斷透過記者會、政論節目及個人臉書中，指明中央各機關未來對於地方的計畫型補助或相關中長期計畫，將無預算繼續推動，盧縣一澄清，民進黨政府應該藉由這樣的機會，重新檢視中央與地方間的權責劃分問題，同時面對這幾年稅收的大幅超徵，主計總處跟財政部應要重新審視中央政府未來的歲出預算規模，並確實檢討各所屬中央機關未來所能分配、各自所佔的預算比率，不應再用恫嚇、威脅及譏諷等方式，來誤導及醜化這次的修法。

盧縣一表示，民進黨一直不願去進行檢討、不願真正面對問題，反倒猛拿中央各機關未來計畫型補助的經費將會大幅縮減、甚至為此消失等理由說法，搪塞、當作藉口去恐嚇各地方政府及民眾，這是非常不智、不負責任的行為。國民黨於這次財劃法也增列，中央的一般性補助款金額，不得少於去年預算編列數。就是希望未來中央對地方的相關補助不能少。

盧縣一認為，此次財劃法的修正，是自當年凍省以來，針對中央及地方重新審視相互權責及真正落實中央及地方合作，是新的契機。他身為山地原住民的立委，族人分布全國各地，甚至逾半數的原住民族人也設籍、居住在都會區，在地方政府未來有較寬裕的預算後，期盼能對在地族人及原鄉公所有更多、更直接的幫助。

財劃法

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