財劃法修法非六都財源增170% 陳玉珍：是民進黨不認真

立法院日前三讀通過財劃法修正案，地方財源可望增加3700多億。不過民進黨方面紛表不滿，認為對高雄、台南等不公平。國民黨立院黨團今日舉行記者會，國民黨立委陳玉珍表示，修法後，六都增加60%，非六都增加170%，拉近城鄉差距，是民進黨不認真。

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，這次財劃法修法能為地方爭取財源，是在野黨的努力，民進黨立委不是完全拿出任何修法版本，不然就是投票時落跑。高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲或民進黨立委講再多、寫再多，都沒有幫自己縣市爭取到一毛錢，現在各縣市爭取到的統籌款，都是國民黨在野黨爭取的。

陳玉珍說，陳其邁說邀請他上台不讓他講話，但立院財委會審財劃法時，歡迎縣市長來，5月20日開始邀請，邀請4次，11月6日陳其邁姍姍來遲，那5月20日邀請時怎麼不來？10月7日公聽會邀請縣市代表來時，只有台南、基隆、金門的代表上來講話，高雄市代表不願意。如果修法後覺得不公平，修法前為何不出來講話，跟行政院長卓榮泰抗議？修法後幫高雄跟台南增加245和163億。

陳玉珍指出，修法後，六都增加60%，非六都增加170%，拉近城鄉差距。民進黨不認真，當初一再要求民進黨團提版本，行政院也不願意提出，國家改革腳步往前走，沒辦法等行政院。

陳玉珍表示，113年度預算是2.7兆，明年度是3.1兆，多4千億，不然就按照113年度預算規模執行，難道113年大家有過得不好，國家沒有往前走嗎，不會煮飯還嫌人家煮菜難吃。重要的是一般性補助款不得低於前一年度補助款 ，屏東縣拿一般性補助款還每年都拿第一名，自己不提出版本是自作孽。

國民黨立委賴士葆說，本次修法拉近城鄉差距，地方政府拿的預算分成統籌分配稅款跟補助款，補助款分成一般型跟計畫型，過去五年內高雄市不是拿第一就是第二，台北市永遠拿第五。卓榮泰說現行法最好，因為「薄藍營，厚綠營」，這次修法算完後，高雄市統籌分配稅款一樣是第二名，再加上補助款，台北市排在後面，高雄市還是第一或第二。

賴士葆指出，根據前瞻預算一期到三期的統計，民進黨執政五縣市，拿到2076億元，占39%。直轄市第一名是高雄市，非六都的第一名是嘉義縣，第二名是屏東縣。在野黨修財劃法，是統籌分配稅款，另外的補助款基本上絕大多數分給民進黨執政縣市。此法生效後，行政部門有義務把3700多億拿出來。

國民黨立委李彥秀說，民進黨集體包含縣市首長患了「斯德哥爾摩症候群」，台灣從2都22縣變成6都16縣，因地方自治事項，早就應該要修。

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