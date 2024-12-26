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綠地方首長批財劃法修法 藍黨團：誤導大眾又不提版本

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能！你不能？！」記者會，立委賴士葆（左起）、王鴻薇、陳玉珍、李彥秀出席。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能！你不能？！」記者會，立委賴士葆（左起）、王鴻薇、陳玉珍、李彥秀出席。記者曾原信／攝影

財劃法修法後，民進黨執政縣市首長反應修法對地方不公，對此國民黨立法院黨團上午舉行「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能！你不能？！」記者會，批評民進黨誤導社會大眾，卻又不提出版本。

國民黨立委陳玉珍表示，若民進黨真的在乎財劃法修法，過去台南、高雄預算是倒數第一與第三，怎麼不跟行政院抗議，陳玉珍也批評高雄市市長陳其邁，過去邀請地方政府4次列席參加，陳其邁第5次來才說要發言，並且財劃法投票的時候，民進黨高雄市立委邱議瑩、許智傑、邱志偉也不在場，批評民進黨立委落跑，又不提自己的版本。

國民黨立法院黨團上午舉行「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能！你不能？！」記者會，立委王鴻薇（左）、陳玉珍（右）出席。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能！你不能？！」記者會，立委王鴻薇（左）、陳玉珍（右）出席。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能！你不能？！」記者會。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能！你不能？！」記者會。記者曾原信／攝影

財劃法

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