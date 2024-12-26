國防部哭窮 馬文君：稅收每年超徵根本不應影響

立法院三讀通過「財劃法」修正案，國防部表示國防預算可能刪減約800餘億元，將影響各項軍事投資、提升人員待遇等施政，不過國民黨立委馬文君質疑，政府每年都有超徵稅收，尤其近幾年的總額達到1.8兆元，其實對國防預算不會有影響，和財劃法一點關係都沒有。

立法院三讀通過「財劃法」修正案，各界關切對中央政府各部會財政支出的影響，國防部昨晚表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，恐怕對軍事投資、武器研發採購、提升人員待遇及因應共機繞台等都將造成直接影響。更可能在國際間形成缺乏自我防衛決心的負面形象。

不過馬文君質疑，國防部提到的包括官兵編現比不足、彈藥籌補等狀況，其實早就已經發生，尤其國防預算年年都在增加，但人員、油彈都沒達到標準，可見不管有沒有預算，這些工作都沒達標。

馬文君進一步指出，政府每年都有超徵稅收，尤其近幾年的總額達到1.8兆元，其實對國防預算不會有影響，尤其今年超徵高達5000多億元，但去年前年都拿出來撥補其他用途，政府如果重視國防就不會有預算減少的問題，和財劃法一點關係都沒有。

馬文君強調，問題是高層或國防部不重視國防政策、資源分配不均或根本不重視影響最大的編現比等問題，造成軍方一直不斷購買武器裝備，但卻沒人可以操作，這才是最重要的問題。尤其軍方過去對於編現比不足的問題總是不談，現在才想藉此凸顯編現比問題，不過最大關鍵其實是軍方招不到人或招進來了很快就退伍，這才是編現比不足的最大問題。