快訊

日警視廳盯上台灣人！台人赴日當詐騙車手 落網稱「有錢什麼都能做」

直播／柯文哲圖利財團百億、收賄千萬 兩大案4罪遭求刑28年半

使用iPad Pro三年沒問題！電池「機身懷孕」該換嗎 網急喊：快拿去維修

財劃法縮預算恐影響軍人薪資 陳玉珍：用核能省錢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院日前三讀通過財劃法修正案，國防部估國防預算可能刪減約800億元，恐影響軍人調薪方案，國民黨立委陳玉珍今日怒批，國防部輕視軍人。記者屈彥辰／攝影
立法院日前三讀通過財劃法修正案，國防部估國防預算可能刪減約800億元，恐影響軍人調薪方案，國民黨立委陳玉珍今日怒批，國防部輕視軍人。記者屈彥辰／攝影

立法院日前三讀通過財劃法修正案，地方財源可望增加3700多億。國防部估國防預算可能刪減約800億元，恐影響軍人調薪方案。國民黨立委陳玉珍今日怒批，國防部輕視軍人，她來幫政府找錢，能源政策調整，用核能一年可省幾千億元，不夠彌補嗎？

國防部副部長徐衍璞今日表示，希望國防預算不受排擠，按需求如實撥付，若無法按照計畫如期撥付，對軍人調薪方案等會造成影響。

針對國防部說法，陳玉珍說，財劃法通過後，地方自主財源增加，這顯露出國防部最輕視軍人，不在乎軍人待遇，竟然優先想砍軍人待遇。有很多事情可以做，舉例台電一年發電2455億度，每度發電成本3.9元，平均賣電3.0元，每賣一度電，台電就要損失0.84元，一年虧損2060億元，政府應該做好能源政策，捨此正道不為，每天讓台電虧錢，中央的錢要撥補台電，用核能節省成本，一年可以省幾千億元，不夠彌補3千多億元嗎？

陳玉珍表示，她先幫政府找到2千億，還有1700多億，國民黨幫找出來。這麼多年來有雞蛋、疫苗、補助青鳥團體等弊端，文化部、促轉會補助（青鳥），還有各部會媒體宣傳費。綠媒之所以批評這麼厲害，一定是動到他們的錢，「擋人錢財如殺人父母，我幫你省下來，你要多少錢，我幫你從部會砍下來，國防部不要做這樣的事情，不尊重軍人是不是？」

國民黨立委賴士葆說，要砍什麼是國防部自己在講，這是法定預算，台電追加預算1千億，去年度歲計賸餘先給台電就好了，就不用編了，額度都可以調整，這問題一點都不嚴重，現在拿待遇跟543來恐嚇跟情緒勒索台灣人民。

財劃法

延伸閱讀

「金門坦克」受傷照吸兩千則留言 陳玉珍就醫照斷層：全身上下都瘀青

牽制住藍第一波攻勢 范雲：陳玉珍比鎮暴警察更不文明

時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?

揮飛黃捷也自傷 陳玉珍：嘴唇被林宜瑾踢到腫起來

相關新聞

國防部哭窮 馬文君：稅收每年超徵根本不應影響

立法院三讀通過「財劃法」修正案，國防部表示國防預算可能刪減約800餘億元，將影響各項軍事投資、提升人員待遇等施政，不過國...

財劃法縮預算恐影響軍人薪資 陳玉珍：用核能省錢

立法院日前三讀通過財劃法修正案，地方財源可望增加3700多億。國防部估國防預算可能刪減約800億元，恐影響軍人調薪方案。...

新財劃法國防預算恐刪800億 國防部：軍人調薪受影響

立法院三讀通過「財劃法」修正案，國防部表示國防預算可能刪減約800餘億元，將影響各項軍事投資、提升人員待遇等施政，國防部...

綠批新財劃法重北不公 議員：勿淪各縣市「買票大賽」

立法院通過財政收支劃分法修法，南部縣市跳出來喊重北輕南。民進黨北市議員顏若芳也認為，如果地方政府拿到錢後，卻又不願承擔相...

陳其邁喊財劃法對高雄不公 藍議員秀近年統籌加補助款：笑死人

財政收支劃分法修正案通過，高雄市長陳其邁第一個跳出來轟「對高雄不公平」、「劫貧濟富」。國民黨議員曾獻瑩秀近年中央挹注財源...

與政院不同調？莊翠雲：明年預算 有說要重編嗎

立院三讀修正財政收支劃分法，行政院發言人李慧芝日前宣稱衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重編。不過，財政部長莊翠雲昨在立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。