財劃法縮預算恐影響軍人薪資 陳玉珍：用核能省錢

立法院日前三讀通過財劃法修正案，地方財源可望增加3700多億。國防部估國防預算可能刪減約800億元，恐影響軍人調薪方案。國民黨立委陳玉珍今日怒批，國防部輕視軍人，她來幫政府找錢，能源政策調整，用核能一年可省幾千億元，不夠彌補嗎？

國防部副部長徐衍璞今日表示，希望國防預算不受排擠，按需求如實撥付，若無法按照計畫如期撥付，對軍人調薪方案等會造成影響。

針對國防部說法，陳玉珍說，財劃法通過後，地方自主財源增加，這顯露出國防部最輕視軍人，不在乎軍人待遇，竟然優先想砍軍人待遇。有很多事情可以做，舉例台電一年發電2455億度，每度發電成本3.9元，平均賣電3.0元，每賣一度電，台電就要損失0.84元，一年虧損2060億元，政府應該做好能源政策，捨此正道不為，每天讓台電虧錢，中央的錢要撥補台電，用核能節省成本，一年可以省幾千億元，不夠彌補3千多億元嗎？

陳玉珍表示，她先幫政府找到2千億，還有1700多億，國民黨幫找出來。這麼多年來有雞蛋、疫苗、補助青鳥團體等弊端，文化部、促轉會補助（青鳥），還有各部會媒體宣傳費。綠媒之所以批評這麼厲害，一定是動到他們的錢，「擋人錢財如殺人父母，我幫你省下來，你要多少錢，我幫你從部會砍下來，國防部不要做這樣的事情，不尊重軍人是不是？」

國民黨立委賴士葆說，要砍什麼是國防部自己在講，這是法定預算，台電追加預算1千億，去年度歲計賸餘先給台電就好了，就不用編了，額度都可以調整，這問題一點都不嚴重，現在拿待遇跟543來恐嚇跟情緒勒索台灣人民。