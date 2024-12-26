新財劃法國防預算恐刪800億 國防部：軍人調薪受影響

立法院三讀通過「財劃法」修正案，國防部表示國防預算可能刪減約800餘億元，將影響各項軍事投資、提升人員待遇等施政，國防部副部長徐衍璞今天在立法院強調，國防部所有預算都是按照作戰需求來編列規劃，希望朝野都能支持。

立法院三讀通過「財劃法」修正案，各界關切對中央政府各部會財政支出的影響，國防部昨晚表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，恐怕對軍事投資、武器研發採購、提升人員待遇及因應共機繞台等都將造成直接影響。更可能在國際間形成缺乏自我防衛決心的負面形象。

國防部副部長徐衍璞立法院表示，站在國防部的立場，希望國防預算都不要受到排擠，如果預算無法按照計畫如期獲付，對於軍人調薪方案等各方面都會受到影響。

對於國防部強調預算若遭刪減將使國防支出的GDP占比從2.4%降到2%，徐衍璞強調，國防部所有預算都是按照作戰需求來編列規劃，希望朝野都能支持。他強調，國防部始終重視部隊編現比的問題，也持續提出許多精進措施來處理，先前已經對各界做出很多說明。

對於國防預算的變化，是否影響明年度編列的潛艦國造預算？徐衍璞說，軍方在國防委員會已經清楚說明，希望114年先編列20億元推動準備工作，朝野已經有相當共識。對於外界建議分三階段編列預算作為朝野都可接受的折衷方案，徐衍璞說尊重學者的意見，不過仍然希望按照海軍原有的規劃分三階段簽約來執行潛艦的建造。