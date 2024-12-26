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綠批新財劃法重北不公 議員：勿淪各縣市「買票大賽」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市議員顏若芳認為，如果地方政府拿到錢後，卻又不願承擔相應責任，一心只有選票的話，最終只會淪為各縣市的「買票大賽」。報系資料照片
民進黨北市議員顏若芳認為，如果地方政府拿到錢後，卻又不願承擔相應責任，一心只有選票的話，最終只會淪為各縣市的「買票大賽」。報系資料照片

立法院通過財政收支劃分法修法，南部縣市跳出來喊重北輕南。民進黨北市議員顏若芳也認為，如果地方政府拿到錢後，卻又不願承擔相應責任、一心只有選票的話，最終只會淪為各縣市的「買票大賽」。

顏也呼籲市長蔣萬安與其還沒拿到錢就先畫大餅，不如好好想想怎麼收拾自家立委搞出的爛攤子還比較務實。

顏若芳說，財劃法修惡後，要求中央政府大量釋出財源，將大大衝擊許多行之有年且與民眾息息相關的政策，可說是畫虎不成反類犬，帳面上來說，地方政府收入雖然增加，但也徒增了更多的麻煩。

顏認為，地方政府增加的收入並不代表可以隨便亂用、想做什麼就做什麼，中央的各項補貼、防災甚至文化政策將因財務縮減而大受影響，但過去無論是長照、租補或是兒童健檢補貼等，中央與地方都已經有一套行之有年的合作模式及核銷系統，未來如都要地方政府一肩扛起，不僅長年打下的基礎毀於一旦，各自為政徒增麻煩，也恐怕會讓所有的社會福利大大縮減。

財劃法

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