陳其邁喊財劃法對高雄不公 藍議員秀近年統籌加補助款：笑死人

財政收支劃分法修正案通過，高雄市長陳其邁第一個跳出來轟「對高雄不公平」、「劫貧濟富」。國民黨議員曾獻瑩秀近年中央挹注財源，分配加補助款高雄去年跟明年都拿第一，還轟劫貧濟富「笑死人」。

國民黨議員曾獻瑩說，新版財劃法通過，南部縣市批重北輕南，但其實台北市的稅收貢獻最多，若以近年中央挹注地方財源的統籌款與補助款兩者相加起來，根本是高雄拿最多。去年高雄統籌、補助款加起來超過1017億元，北市僅873億元；明年更誇張，高雄明年拿到1229億元、台北市僅861億元，台北市根本是「被劫到變貧」，高雄市長陳其邁還跳出來說不公平「真是笑死人。」

曾獻瑩說，去年中央統籌分配款共4100億元、補助款約5千億元，現在修法新版財劃法增加統籌款3700多億元，但未來是否會針對補助款「東扣西扣」，不願將錢下放，苛扣教育、社福、計畫補助款等，如果中央這樣搞「一加一減」，才是對地方的不公平。

國民黨議員柳采葳也批評，現在中央又要甩鍋給地方，以精省之前標準，中央也應該給地方5700億元，現在修法後，中央還是拿了3750億，等於是藍白版本多出淨2千多億給中央， 所以事實上中央，根本沒有財源問題。