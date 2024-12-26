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陳其邁喊財劃法對高雄不公 藍議員秀近年統籌加補助款：笑死人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員曾獻瑩秀出近年中央挹注財源，分配加補助款高雄去年跟明年都拿第一。本報系資料照片
國民黨議員曾獻瑩秀出近年中央挹注財源，分配加補助款高雄去年跟明年都拿第一。本報系資料照片

財政收支劃分法修正案通過，高雄市長陳其邁第一個跳出來轟「對高雄不公平」、「劫貧濟富」。國民黨議員曾獻瑩秀近年中央挹注財源，分配加補助款高雄去年跟明年都拿第一，還轟劫貧濟富「笑死人」。

國民黨議員曾獻瑩說，新版財劃法通過，南部縣市批重北輕南，但其實台北市的稅收貢獻最多，若以近年中央挹注地方財源的統籌款與補助款兩者相加起來，根本是高雄拿最多。去年高雄統籌、補助款加起來超過1017億元，北市僅873億元；明年更誇張，高雄明年拿到1229億元、台北市僅861億元，台北市根本是「被劫到變貧」，高雄市長陳其邁還跳出來說不公平「真是笑死人。」

曾獻瑩說，去年中央統籌分配款共4100億元、補助款約5千億元，現在修法新版財劃法增加統籌款3700多億元，但未來是否會針對補助款「東扣西扣」，不願將錢下放，苛扣教育、社福、計畫補助款等，如果中央這樣搞「一加一減」，才是對地方的不公平。

國民黨議員柳采葳也批評，現在中央又要甩鍋給地方，以精省之前標準，中央也應該給地方5700億元，現在修法後，中央還是拿了3750億，等於是藍白版本多出淨2千多億給中央， 所以事實上中央，根本沒有財源問題。

柳說，民進黨現在粗暴的放話，要將原本的中央補助業務轉移給地方，更凸顯出民進黨現在就是在賭氣、做政治操作，也可能犧牲社福政策，呼籲中央不要在意氣用事。

國民黨北市議員柳采葳。本報系資料照片
國民黨北市議員柳采葳。本報系資料照片
議員拿出近年中央挹注財源，統籌分配款與補助款總額，台北市稅收貢獻最多，但統籌款與補助款兩者加起來，卻是高雄去年及明年拿最多。圖／曾獻瑩提供
議員拿出近年中央挹注財源，統籌分配款與補助款總額，台北市稅收貢獻最多，但統籌款與補助款兩者加起來，卻是高雄去年及明年拿最多。圖／曾獻瑩提供

財劃法

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