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與政院不同調？莊翠雲：明年預算 有說要重編嗎

聯合報／ 記者王千豪李人岳／台北報導
針對立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法。財政部長莊翠雲昨天表示，114年下周就開始了，「我們從來沒有說過總預算要重編」。圖／聯合報系資料照片
針對立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法。財政部長莊翠雲昨天表示，114年下周就開始了，「我們從來沒有說過總預算要重編」。圖／聯合報系資料照片

立院三讀修正財政收支劃分法，行政院發言人李慧芝日前宣稱衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重編。不過，財政部長莊翠雲昨在立院答詢表示，明年度的預算已經送立院，目前立院已在審議當中；面對立委追問是否重編，莊回嗆：「我們有說重編嗎？」

行政院相關人士表示，李慧芝日前只是指出立法粗糙違誤之處，因為這些衝擊都會造成行政機關在施政上的窒礙難行之處。

立院財政委員會昨邀請莊翠雲列席，朝野立委聚焦在財劃法修法議題上。國民黨立委林德福質詢是否重編明年度總預算，莊翠雲表示，民國一一四年下周就開始了，怎麼重編？除了中央之外，地方預算已完成相關審議，廿二個縣市只剩下三、四個縣市沒完成審議，這部分茲事體大，財政部也會跟主計總處、行政院一起商量、討論，相關行政救濟的措施都在評估中。

由於莊翠雲遲不願正面回答問題，林德福說，「你們可以任意說預算重編，現在都在審，你們講話算數嗎？」莊翠雲回嗆：「我們有說過重編嗎？」

民進黨立委李坤城、國民黨立委賴士葆關切今年度超徵的五千億元，能否支應中央要多釋給地方三七五三億元？莊翠雲說，稅收超徵五千億元不全屬中央，扣掉地方的部分，中央超徵大概三千五百億元，但實徵超過預算不是每年如此，過去發生包括網路泡沫、ＳＡＲＳ、金融海嘯、歐債危機以及新冠疫情，都讓該年度稅收少於預算數。

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