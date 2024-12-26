情勒式作法不足取…學者：政府籌財源 還有很大空間

財政收支劃分法修法爭議並未因立法院三讀通過就畫下句點，各部會接連喊話施政將受衝擊，政大財政系教授陳國樑表示，政府現在的反應就是不想積極面對，因應中央政府歲入減少，政府財源籌措還有很大空間，情勒式的作法並不足取，如果主計長和財政部長沒有能力，那就換別人來做。

陳國樑說，新版財劃法從垂直分配來看並沒有過度，因為所得稅列入統籌款的比率從百分之十增至百分之十一，多出一五○億元；至於營業稅在扣除發票獎金和相關費用後改為統統都給地方，更是長久以來的修法共識。至於沒有錢權同時下放，的確有檢討空間，這部分中央和地方可透過溝通，釐清雙方權責。

針對主計總處表示，中央要多給地方三千多億元，將導致明年度預算要統刪百分之廿八。但陳國樑說，中央財源籌措仍有很大空間，比方說，除了可以移用往年歲計剩餘，也可透過債務舉借。此外，財政部初估今年稅收超徵約五千億元，其中中央約三千多億元，等明年審計部審定後，也可作為歲計賸餘。

此外，綠營人士質疑部分地方政府取得的統籌款超過歲出，會衍生財政紀律的問題。陳國樑則說，財劃法第卅三條規定，各上級政府為適應特別需要，對財力較優之下級政府得取得協助金。也就是說，未來地方政府新增的統籌款加一般補助款若超過歲出，這部分中央就有正當理由，要求地方協助中央推動施政。