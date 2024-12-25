綠財劃法未提案 國民黨反嗆巨嬰：縣市長缺錢討拍去跟賴清德說

民進黨執政縣市首長今齊聚中央黨部，批評財劃法修法加劇城鄉差距。國民黨今下午舉行記者會抨擊，國民黨為各縣市都爭取到數額不等的分配款，反觀行政院認為先前版本最佳，在修法過程中拒不提案，形同爭取到零，如今綠營執政縣市長說缺錢要討拍，應該去找賴清德總統。

國民黨今舉行記者會，台北市議員柳采葳指出，民進黨在高雄有8席立委、台南6席、嘉義縣2席，屏東縣2席、澎湖1席，總共19席的立委，對財劃法的提案在哪？反倒是國民黨的修法版本納入人口等多項指標，才符合公平正義。

柳采葳表示，這幾年中央錢拿的多，地方財政嚴重惡化，變成綠營縣市拿爽爽、藍營縣市苦哈哈。這次修法改善中央地方垂直分配失衡問題，高雄市長陳其邁說高雄拿的減少，事實上高雄增加245億元，陳其邁以往主張企業在哪邊繳稅，可以幫助該縣市獲配更多的統籌款，正是現在國民黨的主張，陳其邁是忘記還是不敢想起來？

新北市議員江怡臻指出，前台北縣長蘇貞昌2012年擔任民進黨主席時說要改革財劃法，現在已表態要選新北市長的蘇貞昌女兒蘇巧慧立委卻大聲反對財劃法，根本是自打臉雙標。國民黨修法版本，讓新北可分得374億元，民進黨的版本就是0元。新北市民2026年還要選阻擋地方建設的蘇巧慧當市長嗎？

江怡臻說，民進黨恐嚇說捷運三鶯線、萬大中和樹林線要再延2年，恐嚇大家租屋補貼、育兒津貼領不到。新北市修法後增加374億元，雖仍是人均的六都最低，但仍心存感激，因為新北可做非常多的關鍵基礎設施，也希望民進黨新北立委要把市民放在心裡，不要只把賴清德放在嘴上。

桃園市議員凌濤表示，綠營縣市首長希望中央拿更多錢給地方，根本是踢館、打臉賴清德。陳其邁說希望幫高雄爭取多一點錢，但為何民進黨中央、行政院在立法院審議過程中，一個版本都不願提出？如今定案了嫌錢少，根本就是失德失能。

他說，相較於國民黨為台南爭取了163億元、為高雄爭取245億元、為嘉義縣爭取120億ㄓㄩㄢ、為屏東爭取134億元、為澎湖爭取49億元，民進黨沒提修法版本，爭取到的是0元。

凌濤說，賴總統在2012年搭配蘇貞昌當民進黨主席時，曾主張希望財劃法的財源中所得稅比例不低於10%，國民黨這次的修法版本則是11%，所以不管現在還是過去的標準，民進黨都在呼攏台灣人民，這才是民進黨欺騙台灣社會的大白話。