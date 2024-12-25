綠委財劃法沒投票 張斯綱：民進黨「這2人」別再說謊、裝可憐

國民黨台北市張斯綱今在臉書指出，為地方政府增添財源的財劃法終於在立院三讀通過，民進黨這幾天氣噗噗的一再批評是「亡國惡法」，結果被戳破在表決財劃法時，竟然有自家立委沒有投票，他並點名，許智傑別再說謊，財劃法民進黨有人沒投票，沈伯洋不用裝可憐護航。

張斯綱指出，沈伯洋還裝可憐幫忙護航說是因為綠委負傷在醫院才沒辦法投票？但接到看不下去的民眾投訴12月20日周五晚上7時35分左右，民進黨立委許智傑、邱志偉一前一後抵達新生南路一處大樓，與此同時，立法院就正在進行財劃法的逐條表決。

他說，在兩人離開一段時間後，民進黨大老吳乃仁也從同棟大樓離開，畫面會說話，請問許智傑、邱志偉放著立法院的事不管，難道是在和吳乃仁吃飯暢聊宇宙大爆炸嗎？