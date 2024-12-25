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談財劃法修法 國發會主委劉鏡清：較難達到均衡分配

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
>關於財劃法修法，國發會主委劉鏡清25日表示，財劃法修正案「實施的時間點」是關鍵，如果要重調明年度預算，至少要花4、5個月編列。圖／本報系資料照片
>關於財劃法修法，國發會主委劉鏡清25日表示，財劃法修正案「實施的時間點」是關鍵，如果要重調明年度預算，至少要花4、5個月編列。圖／本報系資料照片

關於財劃法修法，國發會主委劉鏡清25日表示，財劃法修正案「實施的時間點」是關鍵，如果要重調明年度預算，至少要花4、5個月編列，預估要等到明年5月才能審查調整後的預算版本，預期將會有很大影響，不確定外界是否可以接受這個時點，更不希望耽誤國家整體施政。

國發會舉行年終記者會，媒體關注財劃法修正後對國發會施政影響。劉鏡清指出，財劃法修正後面臨二個問題，首先是實施時間，其次是有可能修正後，難達到平均的概念。

劉鏡清表示，企業營業稅歸屬是以公司所在地，但可能公司有許多工廠，但只有一個歸屬所在縣市。過去是中央蒐集後重分配，可以照顧營業稅比較少的地方，但未來可能讓商業行為比較集中的區域，更有財源去做事情，較難達到均衡分配。

至於對國發會業務影響，劉鏡清指出，比較受影響的是離島基金跟地方創生的預算規模，離島基金是逐年編列，地方創生如果預算減少，則需要另外跟地方協商。

財劃法

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