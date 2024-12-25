財劃法修法餘波…綠營議員怒「修法後重北輕南」：屏東成最大受害者

財劃法修法後，民進黨屏東縣議會黨團今開記者會指出，修法後重北輕南，窮者更窮富者更富，嚴重影響屏東重大交通建設，屏東成最大受害者，要國民黨立委蘇清泉下台。蘇清泉則說，胡說八道，民進黨治國無方，不會執政就讓開，換專業的來。

屏東縣民進黨籍議員共13人，今下午臨時召開記者會，12名黨籍議員出席，民進黨屏東縣黨部主委羅平道、黨團總召陳明達、黨團幹事長洪明江、黨團書記長周碧雲、議員梁育慈、李世斌、方一祥、利八魁、 許展維、方文正、潘芳泉、黃建溢，站出來反對國民黨版本財劃法。

羅平道怒批，藍白修法，聯手掏空中央3700億，過程粗暴無理，不僅地方意見未被聽取，表決前更強渡關山，屏東分配增幅非六都倒數第一，人均分配非六都倒數第二，成為修法中最大受害者。國民黨立委蘇清泉還發文邀功，完全看不起屏東人，財劃法修法不是幫屏東爭取134億，而是讓屏東白白損失61億。

總召陳明達說，此次修法重北輕南、霸凌屏東，拒絕財劃法蠻橫通過，藍白只為了讓藍白執政縣市更有錢，屏東財政卻大受影響，連農保、農民職災都可能遭殃損害農民權益，大家棺材本直接受影響。

幹事長洪明江指出，嚴正反對財劃法修法，藍白不只掏空中央預算，更是搶劫行為，是台灣災難的開始，很多建設可能要停擺，還會影響到屏東重大交通建設以及社會福利的支出，對屏東人情何以堪。

梁育慈怒批，極度不均的分配，嚴重傷害屏東，屏東人不該淪為藍白惡搞犧牲品，屏東人不是二等公民，屏東人的怒吼必須被聽見，屏東人絕對不接受不公不義結果，點名國民黨籍立委蘇清泉對屏東人道歉辭職。

李世斌表示，現在正是屏東關鍵時刻，財劃法卻成為藍白架空中央工具，如此重北輕南，窮者更窮富者更富，嚴重影響屏東重大建設發展，包括高鐵南延、高屏二快以及屏南快道等，質疑蘇清泉只聽黨意，愧對屏東人。

民進黨屏東縣議會黨團指出，財劃法修法後，屏東縣跟中央爭取計畫型補助可能歸零。蘇清泉駁斥，標準謊言，指民進黨治國無方，「不會執政就讓開，換專業的來。」