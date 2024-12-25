賴清德不滿財劃法 特強調行憲紀念日

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】曾說「中華民國《憲法》是災難！」總統賴清德卻在25日開中執會時強調「今天是行憲紀念日」！賴清德於本次中執會強調，針對藍白修惡《財劃法》，會以各種方式扭轉體制性的不正義。他還強調，《憲法》是民主民主政治的基石，不分政黨都應該共同遵守。不過具體因應手段為何？民進黨發言人吳崢僅表示，合法、合憲的救濟手段。

但賴清德針對自家立委在表決《財劃法》時缺席卻並未表態。近日民眾黨團總召黃國昌爆料，《財劃法》藍營以48比47的票數通過，但民進黨卻有4位立委在表決時缺席，離開議場與新潮流派系大老吳乃仁聚會。

倉促修法危及公共服務

民進黨25日的中執會特地邀請台大財稅法學研究中心教授柯格鐘，就《財劃法》修法後續影響進行專案報告。賴清德聽完後表示，《財劃法》窒礙難行，藍白未經充分討論就倉促修法，將危及各級政府的公共服務品質、財政紀律以及財政韌性。他強調，會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。

賴清德呼籲全體黨公職要團隊團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，同時「均衡台灣」的政策目標依舊不變。他表示，面對民主體制中的紛爭，要用更大的民主來解決。未來將會匯聚更大的力量，捍衛民主精神，深化台灣民主。但至於是用什麼手段，民進黨發言人吳崢僅表示，一切合法、合憲的救濟手段。

強調憲政價值

「絕不能將個人意向，凌駕於憲政秩序上，更不容許個人利益或政黨利益，優先於國家利益。」賴清德致詞時特別強調25日是行憲紀念日，憲法更是規範國家權力的根本大法，行政、立法、司法分立的憲政體制，是民主政治的基石，是不分政黨都應該共同遵守的價值。

最後，賴清德勉勵黨公職說，2024年即將步入尾聲，這是充滿挑戰，也是團結榮耀的一年，大家一起走過不同的考驗，也共同迎接了許多台灣的光榮時刻。感謝每一位為生活打拚、為台灣打拚的台灣英雄。

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