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財劃法修正 國民黨：相信綠營縣市未來施政會更順暢

中央社／ 台北25日電

民進黨地方執政縣市首長今天齊聚中央黨部，批評財劃法修法後，加劇城鄉差距、回到過去重北輕南格局，對綠營南部縣市不公。國民黨表示，藍委幫忙各縣市爭取預算，相信綠營執政縣市，未來推動縣政會更加順暢。

立法院20日晚間三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法，民進黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米等人今天齊聚民進黨中央黨部，對修法表達意見。

國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後受訪表示，國民黨立委幫忙各縣市爭取預算，相信綠營執政縣市，未來推動縣政會更加順暢。

隨後，國民黨也召開記者會，智庫副執行長凌濤說明，陳其邁今日率領其他綠營縣市長召開記者會，希望多爭取預算，但為什麼民進黨中央與行政院到現在都還沒有修法版本。按照立法院通過的修法版本，國民黨幫台南市爭取新台幣259億元，高雄市增加245億元，嘉義縣增加120億元，屏東縣增加134億元，澎湖縣增加49億元，反觀民進黨為0元。

國民黨新北市議員江怡臻強調，過去中央政府給新北市的計劃型補助款只有4成，提供高雄市、台南市超過6成，如今財劃法修正後，未來中央政府可能還會再減少新北市的計畫型補助款。

財劃法

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