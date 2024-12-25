財劃法修法爭議！南市府澄清支持修正 藍議員再回應拋公投、公開辯論

台南市議員蔡育輝昨日針對財政收支劃分法修正案，指政府近三年來稅收都超收，修法只是釋出部分資源給地方，台南市政府財政稅務局今天澄清，支持財劃法修正案，但呼籲修法方向應更加公平合理，避免地方財政資源分配失衡。

台南市政府表示，此次修法後，台南市新增統籌分配稅僅163億元，為全台倒數第二，且人均統籌分配稅更位居全台倒數第三，遠低於其他縣市。相比之下，新竹市、新竹縣與彰化縣獲配金額顯著增加，顯示分配指標未完全反映地方實際需求。

台南市政府指出，台南市土地幅員遼闊，農耕及公路面積均為全台之最，基礎建設與養護經費需求龐大，但分配指標中土地面積比重未與人口數相符。

此外，營利事業營業額計算方式偏重公司設籍地，而南部縣市的產業實際貢獻卻未充分反映。例如南科多數總公司設籍北部，導致稅收流向北部，而環境治理成本卻留給南部。台南市政府建議應以「產值」為基準重新計算，以更公平地分配資源。

台南市政府強調，此次修法使6個縣市的統籌分配稅及一般性補助款超過該縣市歲出預算，可能導致地方為消化預算而無效支出，例如加碼非法定社福或興建缺乏評估的公共設施，形成資源浪費。這種分配方式不僅影響公平性，亦難以有效提升整體建設效益。

針對蔡育輝議員質疑中央應將超徵稅收更多分配給地方，台南市政府轉述中央政府立場，指出中央政府總預算是根據年度經濟預估編列，近年因經濟成長優於預期，加上半導體、航運及AI等產業帶動稅收大幅成長，致實徵稅收超過預算數。中央政府依預算法及公共債務法規定，將超徵稅收優先用於還債、撥補勞健保財務、協助台電虧損以穩定電價，並強化基礎建設投資，而非如議員所述應全數撥補地方。

台南市政府重申支持財劃法修正案，認為此次修法有助於縮短地方財政差距，但目前分配方式仍有改善空間。台南市政府將持續爭取更公平合理的資源分配，促進地方建設及民眾福祉，實現財政正義。

對針財政稅務局的回應，擔任國民黨團發言人的蔡育輝主張，就通過的財政收支劃分法，舉行全國性的公投、問問百姓同不同意？中央「錢、權」該不該下放地方？解決長期地方「財政不足」及「地方發展」不均衡諸問題。他也願公開辦論，向市府發出挑戰書。