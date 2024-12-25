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【重磅快評】許智傑把北檢當戲台 難掩綠營假抵抗醜態

聯合報／ 主筆室
民進黨立委許智傑（左二）今天上午偕女兒前往台北地檢署按鈴提告民眾黨立委黃國昌涉嫌誹謗。記者季相儒／攝影
民進黨立委許智傑（左二）今天上午偕女兒前往台北地檢署按鈴提告民眾黨立委黃國昌涉嫌誹謗。記者季相儒／攝影

財劃法朝野大戰升溫，總統賴清德批修法粗糙，民進黨百里侯今天大隊人馬北上開記者會砲轟藍營，連地檢署申告處都有戲；白委黃國昌指表決時民進黨「跑了4票」，綠委許智傑晚間還與新潮流大老吳乃仁吃飯，許為了自清提告黃誹謗罪，雙方各執一詞；只是，但許智傑的提告動作再大，也掩蓋不了綠營「假抵抗」的醜態，問題其實都出自民進黨內部。             

立法院上周三讀通過財劃法、憲訴法、選罷法等三大修法，行政院立發警告指總預算恐怕要重編。民眾黨團總召黃國昌直播爆料，指財劃法表決時場內共95人，質疑民進黨51席「跑了4票」才會1票輸給國民黨。黃國昌還點名綠委許智傑當晚跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁吃飯，導致表決通過國民黨團版本。

黃國昌的點名讓許智傑氣噗噗，許智傑今天帶著女兒提告，並詳細交代他表決當天的「時序」，指20日晚間他有參與財劃法表決，23時46分發言表達反對財劃法，深夜12點議事結束後還到院外向青鳥群眾致謝；許並提出戶外感謝青鳥的影片、立院質詢系統顯示23時46分他還在發言，以及中天新聞直播23時37分有拍到他與韓國瑜院長對話影片為證。

許智傑雖是有備而來，但提告的動作卻刺激黃國昌再加碼爆料，要求許智傑回答當天晚間7至8時是否有搭乘立法院公務車、中途離開參加特定餐敘？並稱另一綠委邱志偉也有前往，吳乃仁欠台糖公司逾億元，難道兩人是在幫忙執行公務討債，所以跑去跟吳乃仁聚會嗎？ 

很清楚的是，黃國昌和許智傑談的是同一天、但兩個不同時段的事件；黃國昌從民進黨「跑了4票」出發，帶出許智傑與吳乃仁夜宴，在時間上確有混淆不清，但許智傑不談晚間7、8點與吳乃仁夜宴，邱志偉是否有參加，他只針對「跑了4票」與黃國昌爭執，這當然是策略的運用。

許智傑手上的影片雖可還他有確實參與20日財劃法表決的「清白」，但是卻沒能解釋當天為何與吳乃仁夜宴，邱志偉為何同行？是否有搭公務車更隻字不提，因為再扯下去，許智傑未必能占到便宜。

反過來看黃國昌，他雖質疑民進黨51席「跑了4票」才會輸給國民黨1票， 但他並沒有明指許智傑是其中一人，許智傑以此要指控黃國昌涉誹謗罪，恐怕也不見得能成立。

其實，許智傑並非不清楚此點，只是在國會挫敗關鍵時刻，他非得要跳出來演這齣戲碼不可；正如轉任名嘴的前內政部長徐國勇聲稱，表決時縱然把缺席的那4人叫回來，黃國昌還是會立即補人進場，讓國民黨票數能贏過民進黨。

許智傑、徐國勇之流做的，都只是事後為民進黨醜態擦脂抹粉的活兒，如果行政院自始有認真看待財劃法修法並自提版本，如今綠委也不會遇到不知為何而戰的困境，淪落只能到把地檢署當戲台的地步。        

  

財劃法

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