【重磅快評】許智傑把北檢當戲台 難掩綠營假抵抗醜態

財劃法朝野大戰升溫，總統賴清德批修法粗糙，民進黨百里侯今天大隊人馬北上開記者會砲轟藍營，連地檢署申告處都有戲；白委黃國昌指表決時民進黨「跑了4票」，綠委許智傑晚間還與新潮流大老吳乃仁吃飯，許為了自清提告黃誹謗罪，雙方各執一詞；只是，但許智傑的提告動作再大，也掩蓋不了綠營「假抵抗」的醜態，問題其實都出自民進黨內部。

立法院上周三讀通過財劃法、憲訴法、選罷法等三大修法，行政院立發警告指總預算恐怕要重編。民眾黨團總召黃國昌直播爆料，指財劃法表決時場內共95人，質疑民進黨51席「跑了4票」才會1票輸給國民黨。黃國昌還點名綠委許智傑當晚跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁吃飯，導致表決通過國民黨團版本。

黃國昌的點名讓許智傑氣噗噗，許智傑今天帶著女兒提告，並詳細交代他表決當天的「時序」，指20日晚間他有參與財劃法表決，23時46分發言表達反對財劃法，深夜12點議事結束後還到院外向青鳥群眾致謝；許並提出戶外感謝青鳥的影片、立院質詢系統顯示23時46分他還在發言，以及中天新聞直播23時37分有拍到他與韓國瑜院長對話影片為證。

許智傑雖是有備而來，但提告的動作卻刺激黃國昌再加碼爆料，要求許智傑回答當天晚間7至8時是否有搭乘立法院公務車、中途離開參加特定餐敘？並稱另一綠委邱志偉也有前往，吳乃仁欠台糖公司逾億元，難道兩人是在幫忙執行公務討債，所以跑去跟吳乃仁聚會嗎？

很清楚的是，黃國昌和許智傑談的是同一天、但兩個不同時段的事件；黃國昌從民進黨「跑了4票」出發，帶出許智傑與吳乃仁夜宴，在時間上確有混淆不清，但許智傑不談晚間7、8點與吳乃仁夜宴，邱志偉是否有參加，他只針對「跑了4票」與黃國昌爭執，這當然是策略的運用。

許智傑手上的影片雖可還他有確實參與20日財劃法表決的「清白」，但是卻沒能解釋當天為何與吳乃仁夜宴，邱志偉為何同行？是否有搭公務車更隻字不提，因為再扯下去，許智傑未必能占到便宜。

反過來看黃國昌，他雖質疑民進黨51席「跑了4票」才會輸給國民黨1票， 但他並沒有明指許智傑是其中一人，許智傑以此要指控黃國昌涉誹謗罪，恐怕也不見得能成立。

其實，許智傑並非不清楚此點，只是在國會挫敗關鍵時刻，他非得要跳出來演這齣戲碼不可；正如轉任名嘴的前內政部長徐國勇聲稱，表決時縱然把缺席的那4人叫回來，黃國昌還是會立即補人進場，讓國民黨票數能贏過民進黨。

許智傑、徐國勇之流做的，都只是事後為民進黨醜態擦脂抹粉的活兒，如果行政院自始有認真看待財劃法修法並自提版本，如今綠委也不會遇到不知為何而戰的困境，淪落只能到把地檢署當戲台的地步。