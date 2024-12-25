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財劃法通過影響國發會施政？ 主委劉鏡清：實施時間是關鍵

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清表示，國發會的預算都已經審完，如果能照常執行，就不會耽誤施政。圖／本報系資料照片
國發會主委劉鏡清表示，國發會的預算都已經審完，如果能照常執行，就不會耽誤施政。圖／本報系資料照片

國發會今日舉行年終記者會，對於日前通過的財畫法影響，主委劉鏡清表示，關鍵會是法案實施的關鍵，國發會的預算都已經審完，如果能照常執行，就不會耽誤施政，但若預算要重新來過，不知道國人是否能接受這段真空時間。

劉鏡清表示，過去預算都是從3月規劃，8月提出，如果要重頭來過，那就是要明年5月才能審議，會產生空白時間。至於對國發會的直接影響，他認為，國發會的離島基金是逐年編列，受到的影響比較大，而地方創生方面，資金減少的部分就要與地方協商，但以人民利益來看，總會有一個協調的結果。

劉鏡清指出，法案實施的時間必須要認真探討，但現在現在傳聞是3天後生效，那就有很多要處理的面向，「如果百分之百歸依到地方，就要考慮到平衡。」他也說，中央預算的確是會有吃緊的現象，一些建設的完成年限會延長，但細節仍要各部會說明。

劉鏡清表示，今年經濟成長率預估在4.2%左右，是近15~20年來第二好的表現，扣除疫情期間，更是最好的，核心CPI降低到1.8%左右，國內投資暢旺，規模突破5兆元，今年可說經濟是豐收的一年。

對於明年經濟成長，劉鏡清則持樂觀態度。他表示，樂觀是因為看到大量的建廠計畫，美國新任總統川普揚言上任後要課徵高額關稅，因此台商回流的現象明顯，預估明年流動回台灣投資的資金，會維持在5兆元以上，這也會是史上第三次。

劉鏡清也說，台灣的傳統產業過去受到大陸內捲的壓力很大，要觀察明年壓力是否會轉移到歐洲，若是壓力移轉，對台灣就會是另外一個機會，「明年變動很大，幅度多大沒人知道，但整體而言商機不算少，特別是供應鏈方面的商機更為明顯，明年會是利大於弊。」

財劃法

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