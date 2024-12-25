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徐榛蔚就職6周年展施政成果 談財劃法修法：如虎添翼
花蓮縣長徐榛蔚就職6周年，今天率領縣政團隊，展現縣政成果；談到財劃法修法三讀通過，徐榛蔚說，未來花蓮一年會多出150億元，是「如虎添翼」，有利推動縣政，更是真正落實地方自治的精神。
花蓮縣府下午在府前的石雕廣場辦就職6周年典禮，同時發表新書「對大山大海的承諾」。徐榛蔚率全體局處首長出席，她說，上任6年來，縣府出版超過90本出版品，「對大山大海的承諾」新書包含花蓮產業、環境永續等，是對花蓮各面向重要的梳理，另外還有一本「花蓮指南」，讓外界可以快速認識花蓮，這些出版品將成為未來花蓮在AI數位工作上的基礎。
她也主動談到財劃法修正案，表示賴清德總統在立委、台南市長任內，都支持修財劃法，感謝中央的立委在上周五通過，未來花蓮每年可增加150億元，讓花蓮如虎添翼，產業可以轉型、社會福利能夠提升，對花蓮這樣財政非常辛苦的縣市，是大大的鼓勵，更是真正落實憲法地方自治的精神。
徐榛蔚說，很多人一直在汙名化財劃法修正案，其實，過去3年中央政府總預算每年餘絀3500多億元，餘絀就是總預算編了，年度結算還有錢沒有花完，也就是每年都多出3500多億元，拿出3000多億撥給各縣市沒有影響，何況每年超徵3、4000億，今年還會超徵5100億元，財劃法修正通過不會影響中央財政預算。
她表示，縣府未來會啟動相當多的論壇，包括與縣內鄉鎮市長、觀光、農業、大理石材等產業，以及青年朋友等一同討論如何使用，讓全民共同來參與財劃法。
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