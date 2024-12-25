批新財劃法粗糙 賴清德：努力建設地方政府及民眾受懲罰

「財劃法」日前在立院三讀修正，地方政府未來統籌分配稅款會增加3757億元。民進黨主席賴清德表示，倉促修法的水平分配結果，粗糙不堪檢驗，努力發展建設的地方政府及民眾將受到新法懲罰，勢必危及各級政府的政策施行，以及人民福祉。

民進黨中常會今天邀請台大法律學院教授柯格鐘，以「財政收支劃分法修法後之影響及建言」為題進行專案報告。賴清德在聽取報告後指出，行政院已經向社會大眾說明，上周五修改後的財劃法，目前是窒礙難行的，在縣市間的水平分配都尚未妥善討論、取得共識之前，便倉促修法，將危及各級政府的公共服務品質、財政紀律以及財政韌性。

賴清德說，未來會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。他仍然要強調民進黨黨公職要團隊團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，同時均衡台灣的目標也不會改變，帶領全台灣22個縣市一起往前走、讓區域均衡發展，是民進黨給全體國人的承諾。

今天12月25日是行憲紀念日，賴清德也說，憲法更是規範國家權力的根本大法，行政、立法、司法分立的憲政體制，是民主政治的基石，是不分政黨都應該共同遵守的價值。絕不能將個人意向，凌駕於憲政秩序上，更不容許個人利益或政黨利益，優先於國家利益。

賴清德指出，他一再向全體國人承諾，確保自由民主的憲政制度、保護人民的權利，是身為總統的責任和使命，也是民進黨一路走來不變的堅持。民進黨珍惜每一次國人同胞給予的機會，謹慎對待每一條法律、每一項政策，因為民進黨深知，所有法律、政策，都會對國家、社會、以及下一代，造成深遠的影響，更會影響國際社會看待台灣的態度。

賴清德表示，要請全體黨公職要團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度。面對民主的紛爭，要用更大的民主來解決，一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。