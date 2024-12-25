綠縣市長齊轟財劃法不公 陳其邁批：先給地方錢再討論怎花

「財劃法」日前在立院三讀修正，地方政府未來統籌分配稅款會增加3757億元。民進黨地方執政縣市首長今天齊聚中央黨部，批評財劃法修法後，加劇城鄉差距、回到過去重北輕南格局，對綠營南部縣市不公。

高雄市長陳其邁表示，立法院蠻橫通過攸關地方財政「財劃法」修法，竟然沒徵詢地方政府意見，且「先給地方錢，再討論錢怎麼花」這做法會產生問題。

陳其邁指出，這次修法後，綠營執政縣市的預算增幅都敬陪末座。以高雄市為例，明年就邁入超高齡化社會，老年人口比台中市、桃園市都多，對地方政府財政是很大負擔，理論上這些都要納入統籌分配款重新分配指標，但這次修法均未納入，已經喪失了原來「財劃法」應具有的財政調劑功能，將進一步擴大南北、城鄉差距。

台南市長黃偉哲表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁的家鄉花蓮縣，這次修法後增加了161億元，台南市產業、人口都和花蓮有明顯差距，修法後竟才增加163億元，明顯不公。且藍白事後態度惡劣，一副反正都有增加了「要就拿走，不要就放手」，對台南民眾是二度傷害。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖增加預算比金門、馬祖少，這分配是不公的，他一再呼籲海域也要納入預算重新分配權重，結果也完全沒有，財劃法不是不能修，但不能越修越惡。

嘉義縣長翁章梁表示，財劃法修法後，可預期將繼續「重北輕南」，他主張應該把農業縣對台灣貢獻、產值，也納入分配分配指標才合理。屏東縣長周春米表示，屏東縣預算增幅在非六都幾乎墊底，情何以堪。現在是屏東建設急起直追的時候，如此修法對屏東不公平。

民進黨秘書長林右昌表示，這幾年民進黨政府致力於「均衡台灣」的目標，在「財劃法」修法後將受到傷害，諸多民眾現在享有的福利措施，也會受到衝擊，例如托嬰補助、通勤T-pass、高中大學生學費補助、租金補貼等。