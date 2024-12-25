朱立倫：賴清德應感謝立院完成修財劃法願望

立法院上周三讀選罷法、憲訴法、財劃法。國民黨主席朱立倫今天表示，這是台灣民主政治重要的里程碑，財劃法修正更是跨時代的成果；至於民進黨部分縣市嫌分得少、要向中央哭窮，國民黨不予置評，但他們一定要貫徹讓地方政府同心協力、讓人民過好日子的決心。

朱立倫今在中常會表示，國民黨立院黨團成員在上周院會發揮最大團結力，結合民眾黨一起對全民關注的選罷法、憲訴法、財劃法三大重要法案，全力努力下通過，這對台灣民主政治是非常重要的里程碑。未來罷免比照選舉一樣連署，應該要附身分證，不可以再用偽造、抄寫方式。

朱立倫說，對於憲法法庭要求，15席大法官要有9席通過，廢死議題不能因為8位大法官的決定，就改變社會公平正義，傷害被害者人權，更是社會民意所反對，所以國民黨做嚴格規範。

朱立倫表示，財劃法25年來，每一位地方首長包含賴清德在內，都強力要求一定要修改財劃法，最重要是就政府稅收更合理調整，國民黨團針對目前中央財政狀況跟地方需求做了合理修正，本來100塊有75塊中央拿走，25塊由地方政府分；未來變成65比35，22縣市合計增加3700億元，對各地方自治、財政負擔做較為合理的增加。

朱立倫說，很遺憾民進黨所有立委都反對地方政府增加財源，第8、12條地方政府增加財源綠委全部反對，對第16條又認為縣市不公平或太少，為何表決時又全部反對地方增加，事後中央竟還說影響到未來各部會的施政，這真的是裝窮、哭窮，飽漢不知餓漢饑。光今年中央政府超收稅收就5100億元，多的私房錢就遠超過這數字，為何不願意拿一部分出來給嗷嗷待哺的地方縣市？

朱立倫說，中央這麼多錢拿在手中，繼續貪、浪費、當散財童子，為何不讓地方政府完成很多重要建設？很多地方說，多了這些錢可以改建老舊校舍、修好破損道路、做好老人設施、幼兒托育，這是全民受益，才是真正福國利民的做法。賴清德應該正面感謝立法院的決定，這完成了他多年的願望。

朱立倫說，未來中央不能再集錢又集權，中央財政也沒有受影響，地方多了財源，也要做得更有效率，讓國民過更好的日子。「賴總統不要忘了你是中央政府的總統，也是全台各縣市的總統，地方能做得更好，總統應該高興，」不是錢都要把持在中央手上，要哭窮、求錢才能獲得資源，沒有這回事，至少要給地方一定的財源。

朱立倫重申，這次完成財劃法是跨時代的成果，財政學者都表示肯定，提出反對的御用非財政學者他們不予置評，但財政學者都表達肯定。