財劃法吵不停 親民黨：中央地方應理性討論事權歸屬

立法院通過選罷法、憲訴法、財劃法，並全數否決7名大法官被提名人。親民黨今天呼籲，朝野宜放下報復反制，共為人民興利謀福。新國會、新民意既已作出新決定，中央與地方就應理性討論「事權歸屬」問題；至於部分法條矛盾之處和配套不完善問題，也應盡速補破網處理。

親民黨在行憲紀念日發文指出，政局動盪不安，但朝野不是思考反制，就是互相指責對方是民主倒退的罪人，如此互相報復，國家施政能穩定發展？最後淪為政治鬥爭犧牲品的，難道不是全體人民？

親民黨以「財劃法」舉例，關鍵不是中央與地方如何分錢，而是要把責任和開銷結合一起，哪些責任具有「全國一致」性質的費用，統一由中央來出，並平衡不同縣市情況，否則有違統籌分配精神。此外，財劃法已逾25年未修正，造成中央長期「集權又集錢」。

親民黨表示，無論是過去在野的民進黨、今日在野的國民黨，大家都說過要修法把錢下放到地方，以落實地方財政自主和地方自治。遺憾的是，兩大黨常換了位置就換了腦袋。如今，新國會、新民意既已作出新決定，中央與地方就應理性討論「事權歸屬」問題。

親民黨認為，凡屬於全國一致性質者，例如學童營養午餐，應歸中央承擔。至於部分法條矛盾之處和配套不完善問題，也應盡速補破網處理。行憲紀念日是為紀念中華民國憲法三讀通過而設立；期盼執政者能傾聽人民聲音，並維護憲政運作之順暢。