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財劃法修法中央哭窮挨批情勒 吳思瑤反嗆藍：非常可惡

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，中央財源被掏空，行政院把受波及的預算向國人報告，何錯之有。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，中央財源被掏空，行政院把受波及的預算向國人報告，何錯之有。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀「財政收支劃分法」修正案，行政院憂心明年總預算將受嚴重衝擊。國民黨批評民進黨不要造謠情勒。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，中央財源被掏空，行政院把受波及的預算向國人報告，何錯之有，國民黨還再情勒，比可惡更可惡。

立法院日前三讀通過財劃法修正案，國民黨製作圖卡，說明新財劃法讓地方更多預算做更多建設，讓偏鄉地區更多資源。不僅有更多預算修整校舍、買新的教育設備，弭平數位落差，完全不影響原訂中央預算運用，拒絕造謠情勒。

吳思瑤指出，如果搶匪搶走百姓錢包，卻不准受害者報警，有這種道理嗎？肇事者釀成災害，被害者提出合理說明，中央財源被淘空，政府本來就該試算影響範圍，把可能受到影響的社會福利、地方建設、國防預算等進行盤點，負責任向國人報告。

吳思瑤批評，加害人不准受害者說明受到影響範圍，也不容許做出必要措施補救，不給人家補破網，到底是誰在情勒國家，藍白毀壞國家財政，修法前民進黨團多次提出勸告都不聽，怎麼會現在還要情勒執政黨，非常可惡。

財劃法

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