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財劃法爭論未休 林俊憲指台南每年虧67億 謝龍介反指拉賴清德下水

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲直播，指財劃法通過後，沒有進補丸，而是倒虧76億。圖／擷取林俊憲直播畫面
立委林俊憲直播，指財劃法通過後，沒有進補丸，而是倒虧76億。圖／擷取林俊憲直播畫面

立院通過財政收支劃分法修正案後爭論未休，政治人物頻頻隔空論戰，台南市立委謝龍介與林俊憲也持續為對台南市有利和吃虧，提出不一樣論點。林俊憲指新的財劃法讓台南每年虧76億，謝龍介反指林拉賴清德總統下水。

謝龍介說，修正過的財劃法修正案，讓台南市的分配款從322億增加為485億，每年增加163億。林俊憲也透過直播反駁，他說台南市明年度原本獲分配的中央補助，特別統籌款13億、一般型補助193億、統籌分配款322億、計畫型補助239億。但修法後變成，計畫型補助款極可能是零，反虧了76億元，因此，不是補丸，而是全民受害。

謝龍介透過社群反駁，指計畫型補助是中央政府在決定，他完全不相信總統賴清德會砍光台南市補助，尤其賴總統是台南市的老市長，深知台南市財政有多窘困，需求有多孔急，難道會卡台南市經費，擋台南市建設？

謝指林俊憲為了攻擊他，編了一個拉賴總統下水的故事，但林俊憲沒有告訴鄉親的事實是，財劃法修正之後，確實，各縣市可分配所得稅、營業稅的比例提高，估計將有3700多億元將被分配給地方。但中華民國稅收連年超徵數千億元，2024年超徵甚至上看5100億元，這些都是白紙黑字，出自審計部的報告。並針對2026市長選舉選情說，「知道林俊憲急，但再怎麼急，也不必為了打我，卻打到賴總統，對選情，真的沒有加分。」

立委謝龍介指計畫型補助是中央的，不相信老市長賴清德會苛待台南。圖／擷取謝龍介社群畫面
立委謝龍介指計畫型補助是中央的，不相信老市長賴清德會苛待台南。圖／擷取謝龍介社群畫面

財劃法

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