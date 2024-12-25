財劃法爭論未休 林俊憲指台南每年虧67億 謝龍介反指拉賴清德下水

立院通過財政收支劃分法修正案後爭論未休，政治人物頻頻隔空論戰，台南市立委謝龍介與林俊憲也持續為對台南市有利和吃虧，提出不一樣論點。林俊憲指新的財劃法讓台南每年虧76億，謝龍介反指林拉賴清德總統下水。

謝龍介說，修正過的財劃法修正案，讓台南市的分配款從322億增加為485億，每年增加163億。林俊憲也透過直播反駁，他說台南市明年度原本獲分配的中央補助，特別統籌款13億、一般型補助193億、統籌分配款322億、計畫型補助239億。但修法後變成，計畫型補助款極可能是零，反虧了76億元，因此，不是補丸，而是全民受害。

謝龍介透過社群反駁，指計畫型補助是中央政府在決定，他完全不相信總統賴清德會砍光台南市補助，尤其賴總統是台南市的老市長，深知台南市財政有多窘困，需求有多孔急，難道會卡台南市經費，擋台南市建設？