快訊

說話的藝術！阿姨下飛機帶走毛毯、枕頭 空服員1句話機智處理

高雄騎士閃流浪犬遭轎車撞死 駕駛、餵狗男肇責曝光

台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「1動作」比戴口罩重要

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法修法造成明年通膨破2%？張建一指這點影響最大

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
立院通過財劃法修正案，台經院院長張建一今日表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則。圖／台經院提供
立院通過財劃法修正案，台經院院長張建一今日表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則。圖／台經院提供

立院通過財劃法修正案，台經院院長張建一今日表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則。此外，如果新版財劃法影響對台電及中油補助，對明年CPI（消費者物價指數）會有衝擊，可能就會超過2%。

台經院今天舉行11月景氣動向發布記者會，媒體詢問財劃法修法通過後，經濟部長表示會影響明年三成預算，是否會影響明年景氣？

張建一表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則，一個是根據地方基本需求，不是只把錢給地方就沒事，此次有些縣市拿到比較多，就會造成有些地方基本建設不需要這麼多經費，最後被迫消化預算，指標偏誤造成預算不合理使用。

其次，很多預算有其建設外部利益，無法由地方政府做，例如長照、育兒、新青安及教育補助，例如地方政府不會去補助私立大大學，又如一條河經過很多縣市，治水問題就要中央跨部會整合；經濟部若砍掉300億元補助產業經費，對國家及產業都有影響。

媒體詢問若財劃法影響中央補助台電經費，最近鬍鬚張也傳出要漲5%，是否會讓明年通膨升高？張建一表示，原本主計總處估明年CPI降到1.87%，目前台電仍有累虧要處理，未來利息支出也很高，財劃法修法後中央沒了3千多億元，最後若導致無法補助台電還有中油，最後油電都要漲，人民可以接受嗎？如果台電中油訂價被迫反映，明年通膨可能會超過二，「因為當初預測沒有財劃法變數，現在真的會造成明年通膨有很高不確定因素」。

張建一表示，軍公教調漲加上基本工資也漲，內需今年穩定，明年也不錯，加上有一些演唱會，明年會對消費有刺激效果，鬍鬒張漲價具標竿，是否有連鎖效應後續要觀察。

財劃法

延伸閱讀

【重磅快評】中央對財劃法搞認知作戰 部會淪政治打手

影／綠執政5首長抗議財劃法 侯友宜：新北用在刀口上

財劃法修法北市增416億 藍黨團曝：優先用於捷運、校舍

影／被黃國昌點名財劃法表決不在場 許智傑今北檢提告

相關新聞

財劃法爭論未休 林俊憲指台南每年虧67億 謝龍介反指拉賴清德下水

立院通過財政收支劃分法修正案後爭論未休，政治人物頻頻隔空論戰，台南市立委謝龍介與林俊憲也持續為對台南市有利和吃虧，提出不...

財劃法修法造成明年通膨破2%？張建一指這點影響最大

立院通過財劃法修正案，台經院院長張建一今日表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則。此外...

朱立倫：賴清德應感謝立院完成修財劃法願望

立法院上周三讀選罷法、憲訴法、財劃法。國民黨主席朱立倫今天表示，這是台灣民主政治重要的里程碑，財劃法修正更是跨時代的成果...

財劃法吵不停 親民黨：中央地方應理性討論事權歸屬

立法院通過選罷法、憲訴法、財劃法，並全數否決7名大法官被提名人。親民黨今天呼籲，朝野宜放下報復反制，共為人民興利謀福。新...

財劃法修法中央哭窮挨批情勒 吳思瑤反嗆藍：非常可惡

立法院三讀「財政收支劃分法」修正案，行政院憂心明年總預算將受嚴重衝擊。國民黨批評民進黨不要造謠情勒。民進黨立院黨團幹事長...

憂財劃法影響 管碧玲：海委會經費恐被腰斬等於刪逾77億

立法院20日通過財劃法修正草案，影響各部會編列的預算。海委會主委管碧玲今天上午受訪表示，如果國家為了確保國防預算全額被保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。