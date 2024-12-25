財劃法修法造成明年通膨破2%？張建一指這點影響最大

立院通過財劃法修正案，台經院院長張建一今日表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則。此外，如果新版財劃法影響對台電及中油補助，對明年CPI（消費者物價指數）會有衝擊，可能就會超過2%。

台經院今天舉行11月景氣動向發布記者會，媒體詢問財劃法修法通過後，經濟部長表示會影響明年三成預算，是否會影響明年景氣？

張建一表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則，一個是根據地方基本需求，不是只把錢給地方就沒事，此次有些縣市拿到比較多，就會造成有些地方基本建設不需要這麼多經費，最後被迫消化預算，指標偏誤造成預算不合理使用。

其次，很多預算有其建設外部利益，無法由地方政府做，例如長照、育兒、新青安及教育補助，例如地方政府不會去補助私立大大學，又如一條河經過很多縣市，治水問題就要中央跨部會整合；經濟部若砍掉300億元補助產業經費，對國家及產業都有影響。

媒體詢問若財劃法影響中央補助台電經費，最近鬍鬚張也傳出要漲5%，是否會讓明年通膨升高？張建一表示，原本主計總處估明年CPI降到1.87%，目前台電仍有累虧要處理，未來利息支出也很高，財劃法修法後中央沒了3千多億元，最後若導致無法補助台電還有中油，最後油電都要漲，人民可以接受嗎？如果台電中油訂價被迫反映，明年通膨可能會超過二，「因為當初預測沒有財劃法變數，現在真的會造成明年通膨有很高不確定因素」。

張建一表示，軍公教調漲加上基本工資也漲，內需今年穩定，明年也不錯，加上有一些演唱會，明年會對消費有刺激效果，鬍鬒張漲價具標竿，是否有連鎖效應後續要觀察。