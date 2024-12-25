憂財劃法影響 管碧玲：海委會經費恐被腰斬等於刪逾77億

立法院20日通過財劃法修正草案，影響各部會編列的預算。海委會主委管碧玲今天上午受訪表示，如果國家為了確保國防預算全額被保護，海委會預算可能會被刪40%，等於被刪77億7600萬元，將近腰斬，希望能有所補救。

管碧玲今天上午出席海洋委員會的「國家海洋汙染防治白皮書」記者會，管碧玲聯訪時被媒體問到，立院通過財劃法修正草案，是否憂心編列的預算受影響。管碧玲神情嚴肅說，海委會是新的機關，政府給的資源會比較少，財劃法通過後，海委會預算被刪減的規模會很大。

管碧玲說，若假設被刪除28%，預算會被刪減54億4300萬元，若要確保國防預算不被刪減、保留國防預算，「我們可能會被刪掉40%，幾乎就是腰斬了」，所有潔淨海洋的工作、保育海洋的工作預算都幾乎被腰斬，很多事情會受到衝擊，必須重新調整，但有些項目就會完全不能做。

管碧玲表示，如果經費下放到地方政府，「我們擔心海洋沒有選票」，地方政府會不會用很多的錢來治理海洋，讓人擔心而且沒把握；海洋沒有行政轄區界線，需要中央的量能，若預算刪減，對海委會衝擊很大，希望能有補救。