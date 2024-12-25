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政院將不副署財劃法？潘孟安：賴總統會依法公布

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院會20日三讀通過選罷法、財劃法、憲法訴訟法三案，目前立法院已將憲法訴訟法咨文送至總統府。不過此三法案引發爭議對於接下來府院將如何應對備受關注。總統府秘書長潘孟安25日表示，賴總統會依法公布，行政院也會副署，至於要選擇何種救濟手段，目前仍在討論。

潘孟安今日赴立法院詢答時針對選罷法、財劃法、憲法訴訟法三案回覆，賴總統會如期公布，且雖然他無法代表政院發言，但在整個憲政設計上，政院應該副署，要不然會打臉賴總統，這都會造成憲政危機。至於未來要聲請釋憲、暫停處分，都是工具和手段。

現場立委也關注賴總統曾稱在野黨無視民意，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。潘孟安則說，各界對修法過程是否合憲合法，有不同的意見，所以要在合憲合法下，以民主程序（因應），例如行政院副署與否、釋憲與否、賴總統公布與否、甚至公投，都必須在合法的前提下，而這些都是外界的揣測；更大的民主是指，累積更大的能量，讓下一次國會改選有更大的席次，改變國會的生態，都是選項。

財劃法

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