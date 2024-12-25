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財劃法衝擊總預算重編？政院：僅是提醒立法粗糙違誤

中央社／ 台北25日電

行政院23日記者會時提及，財劃法修法若公布施行，最嚴重的衝擊是明年總預算恐需重編，此番說法今天遭國民黨立委質疑是否總預算要重編。政院人士則解釋，修法衝擊都會造成行政機關施政窒礙難行，因此只是指出立法粗糙違誤之處。

立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，行政院發言人李慧芝23日表示，這次修法沒有設定生效日期，總統一旦公布的話，3天內就會生效，明年度總預算會受到嚴重衝擊，甚至可能需要重新編列。

對於明年度總預算案可能重編的說法，國民黨立委林德福今天在立法院質疑財政部長莊翠雲是否就要重編，莊翠雲則說，預算編列茲事體大，114年下禮拜就開始了，且中央政府114年總預算案已在立法院審議，地方政府的預算絕大多數已完成審議，行政院、主計總處、財政部等正在商量行政救濟措施，各種措施都在評估中。

政院人士也對記者解釋，李慧芝日前只是指出立法粗糙違誤之處，因為這些衝擊都會造成行政機關在施政上的窒礙難行之處。

財劃法

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