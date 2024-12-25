稱總預算要重編遭財長打臉？政院：指出施政窒礙難行處

立法院三讀通過修正財政收支劃分法，行政院發言人李慧芝日前表示明年度總預算甚至需要重新編列，不過，財政部長莊翠雲今天表示「我們有說要重編嗎？」又再引發外界質疑行政部門不同調，行政院緩頰表示，李慧芝日前只是指出立法粗糙違誤之處，因為這些衝擊都會造成行政機關在施政上的窒礙難行之處。

立法院財政委員會今天審查「菸酒稅法部分條文修正草案」等案，國民黨立委林德福詢問明年度總預算是否重編，莊翠雲表示，114年度預算已經送立法院審議中，有關財劃法修法對的窒礙，財政部已經跟主計總處在研議救濟做法。面對林德福德追問到底是否要重編？莊翠雲一度回嗆「我們有說過要重編嗎？」

對此，行政院相關人士表示，李慧芝日前只是指出立法粗糙違誤之處，因為這些衝擊都會造成行政機關在施政上的窒礙難行之處。

外界持續關切行政院何時提出財劃法、憲法訴訟法及選罷法修法三讀後的救濟做法？行政院方面仍舊態度低調，相關官員表示，尚須等實際收到法案條文才會研議後續做法，若有決定將會正式公布。