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黃偉哲批南部只能啃骨頭 馬文君：各縣市都按照公式分配

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立法院三讀通過財劃法修正案，台南市是六都分配最少，市長黃偉哲多次怒批台南市沒有得到公平對待。圖／取自黃偉哲臉書
立法院三讀通過財劃法修正案，台南市是六都分配最少，市長黃偉哲多次怒批台南市沒有得到公平對待。圖／取自黃偉哲臉書

財劃法修正通過，根據試算，南投縣每年將增加138億元的統籌分配款，立委馬文君說，未來各縣市都按照公式分配，賴清德總統將難以透過「專案」、「計畫」，以補助之名撒幣綁樁，獨厚綠營執政縣市，南投也有更充裕資源，規畫縣政、造福縣民。

馬文君說，財劃法歷經25年，終於完成改革修法，相當不容易。修法通過後，民進黨政府一定不開心，因為要將營業稅還給地方，未來各縣市都按照公式分配。過去中央動輒以「專案」，「計畫」補助之名撒幣綁樁，獨厚綠營執政縣市，卻放生藍營執政縣市。

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，則對修法結果的嚴詞批評。但不得不說，這是民進黨12年前在野時的主張，拿到政權就換了腦袋，甚至本屆才剛當選，國民黨就宣示一定要修財劃法，民進黨始終抗拒修法，不提版本，現在說這些。有什麼說服力？

更何況，高雄、台南都還是直轄市，黃偉哲批評「北部吃肉，南部啃骨」的時候，有沒有想過，南投等非直轄市，連骨頭都沒得啃嗎？

這回修法，六都和其他非直轄縣市的統籌款占比，由現行61%：39%，改善為54%：46%，非直轄縣市民眾長期以來，城鄉差距、次等公民的相對剝奪感，稍稍被撫平。馬文君強調，改革，不論動腦動口，還是動手動腳，她都全力以赴，國民黨不會再軟弱。

財劃法

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