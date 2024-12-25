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超徵稅收支應釋給地方3753億 莊翠雲：非每年都超收

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，除了中央之外，地方預算已經完成相關審議。記者林俊良／攝影
財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，除了中央之外，地方預算已經完成相關審議。記者林俊良／攝影

立法院會日前三讀通過修正財政收支劃分法，中央將釋出3753億元下放地方。朝野立委關注今年度超徵的5000億元能否支應，財政部長莊翠雲今表示，並不是每年稅收都會超過預算數，過去曾發生網路泡沫、新冠疫情等因素，讓該年度稅收少於預算數。

立法院財政委員會今天審查行政院函請審議「菸酒稅法部分條文修正草案」等案，朝野立委聚焦財劃法修法議題。民進黨立委李坤城、國民黨立委賴士葆等關切今年度超徵的5000億元，能否支應中央要多釋給地方3753億元？

莊翠雲表示，稅收超徵5000億元裡有地方的部分，不全屬中央，扣掉地方的部分，中央超徵大概3500億，但實徵超過預算不是每年如此，過去發生包括網路泡沫、SARS、金融海嘯、歐債危機，以及新冠疫情，都讓該年度稅收少於預算數。

莊翠雲指出，明年稅入編列2.7兆元，其實已很接近今年實徵數，預料明年實徵數即便超出預算數，金額也不會太多；且超徵部分將用來減少舉債、增加還債，以加強財政韌性，今年減少舉債1千多億元，並將再增加還債200億元，恐不足夠。

賴士葆也獻策，只要砍掉台電追加預算2000億、亞銀預算100萬美金，以及8大行庫保留盈餘1000億拿出來，就有3000億了，另外經濟部編列給輝達NVIDIA投資台灣的300多億前瞻預算，也可以刪除，因為NVIDIA並不缺錢，零零總總加起來，就可以挪出3千多億下放給地方。

財劃法

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