114年度總預算重編？莊翠雲：從沒說過要重編
立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法，行政院發言人李慧芝前天表示，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，「我們有說要重編嗎？」。莊翠雲也在接下來回答國民黨立委賴士葆質詢時，表示「我們從來沒有說過總預算要重編」。
立法院財政委員會今天審查行政院函請審議「菸酒稅法部分條文修正草案」等案，國民黨立委林德福質詢明年度總預算是否重編，「要重編的話就，就不要再審了」，莊翠雲表示，114年度的預算行政院已經送立法院，目前立法院已經在審議當中，有關財劃法三讀通過以後，對中央施政的相關窒礙，財政部已經跟主計總處在研議。
莊翠雲表示，114年下周就開始了，怎麼重編？除了中央之外，地方預算已經完成相關審議，22個縣市只剩下3、4個縣市沒有完成審議，這部分茲事體大，財政部也會跟主計總處、行政院一起商量、討論，相關行政救濟的措施都在評論中。
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